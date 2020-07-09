Cách hành xử thông minh của bà mẹ khi phát hiện con trộm đồ của bạn nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi và đồng tình từ các phụ huynh khác.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi phát hiện con trộm đồ, hầu hết phụ huynh đều rất giận dữ và phản ứng bằng cách mắng, chỉ trích và kết tội trẻ là hư, xấu… Đây là thái độ phổ biến và dễ hiểu nhưng cách này chỉ giải tỏa sự bực tức của người lớn chứ không có tác dụng giúp trẻ nhận thức được cái sai và không tái phạm. Chính vì vậy, bà mẹ trong câu chuyện dưới đây đã có cách xử lý cực hay khi phát hiện con trộm đồ của bạn khiến ai nấy đều tấm tắc, khen ngợi.

Theo Sohu, bé gái 5 tuổi người Trung Quốc đã được mẹ dắt đến đồn cảnh sát để tự thú. Cô bé vừa khóc vừa nói với cảnh sát: "Cháu đã phạm sai lầm lớn, các chú hãy giam giữ cháu trong 5 ngày đi ạ". Phát hiện con trộm đồ, bà mẹ không la mắng mà đưa con đến đồn cảnh sát tự thú - Ảnh: Sohu Vài ngày trước, bé gái này đã đưa bạn bè đến nhà mình chơi. Sau khi ra về, một người bạn của cô bé đã để quên một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp. Vì quá thích cái đồng hồ, bé gái quyết định không kể với bố mẹ mà lẳng lặng giấu đi.

Tuy nhiên, chuyện này không thể qua mắt được người mẹ. Cô gặng hỏi con gái chiếc đồng hồ đắt tiền này ở đâu ra. Biết không thể giấu được, cô bé đành nòi sự thật với mẹ và chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ. Tuy nhiên, người mẹ không la mắng con nặng nề mà lại than thở: "Nhỏ ăn cắp kim, lớn ăn cắp vàng". Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đưa con đến đồn cảnh sát tự thú, nhờ nhân viên cảnh sát truyền đạt quy định pháp luật về tội trộm cắp tài sản cho cô bé. Các nhân viên cảnh sát giảng giải cho cô bé hiểu những quy định pháp luật về tội trộm cắp - Ảnh: Sohu Các chú cảnh sát đã giải thích cho bé gái hiểu rằng "ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt". Nếu không từ bỏ thói quen xấu này ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên nhất định sẽ trộm những thứ có giá trị hơn. Lúc này, hình phạt không chỉ dừng lại ở những lời trách mắng mà có thể sẽ phải đi tù. Nghe chú cảnh sát nói xong, bé gái đã nhận thức được hành động của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng thế nào và hứa sẽ không tái phạm. Sau đó, bà mẹ đã đưa con đến nhà bạn xin lỗi và trả lại chiếc đồng hồ. Cách hành xử thông minh của bà mẹ nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi và đồng tình từ các phụ huynh khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-con-trom-do-cua-ban-me-khong-trach-mang-ma-dua-be-den-don-canh-sat-lam-dieu-nay-khien-ai-nay-tam-tac-khen-ngoi-367837.html