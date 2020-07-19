Con gái mới sinh bị bố 'lừa' điểm chỉ vào bản thỏa thuận, mẹ xem xong vừa buồn cười vừa cảm động

Thế giới 19/07/2020 10:08

Ông bố bôi mực đỏ lên chân con gái mới sinh rồi điểm chỉ vào bản thỏa thuận. Người mẹ xem xong thì vừa buồn cười vừa cảm động.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ khoảnh khắc vừa hài hước vừa cảm động của chồng và cô con gái mới sinh thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hôm đó, cô vợ đang nằm ôm con thì người chồng mang một tờ giấy vào phòng ngủ. Anh lấy mực đỏ bôi vào lòng bàn chân của con gái rồi in lên tờ giấy.

Lúc này, người mẹ tò mò ngó sang thì phát hiện trên tờ giấy in dòng chữ: Bản thỏa thuận - Hứa với bố lớn lên sẽ không lấy chồng xa!

Sau đó, ông bố cẩn thận cất bản thỏa thuận vào một chỗ kín đáo. Khi nào con lớn lên, anh nhất định sẽ lấy ra cho con xem, để cô bé biết rằng mình đã hứa với bố rồi và không được nuốt lời đâu đấy!

Con gái mới sinh bị bố 'lừa' điểm chỉ vào bản thỏa thuận, mẹ xem xong vừa buồn cười vừa cảm động - Ảnh 1

Con gái mới sinh bị bố 'lừa' điểm chỉ vào bản thỏa thuận, mẹ xem xong vừa buồn cười vừa cảm động - Ảnh 2
Đây đích thị là ông bố vàng trong làng lo xa rồi - Ảnh: Sina

Hành động của ông bố trẻ khiến vợ vừa buồn cười vừa cảm động. Cũng chính vì quá yêu con gái nên anh mới lo sợ sau này không được gặp con thường xuyên nữa, lúc nào cũng muốn được chăm sóc, che chở cho công chúa nhỏ. 

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận đồng cảm từ những ông bố có con gái khác: "Nhất định phải giữ con gái lấy chồng gần, có chuyện gì còn có thể bảo vệ con chứ"; "Đồng cảm với ông bố này ghê. Con tôi mới có 5 tuổi mà tôi đã sợ 20 năm sau nó sẽ bỏ tôi đi mất"; "Ông bố vàng trong làng lo xa"; "Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái luôn bé bỏng mãi trong vòng tay mình. Nhưng cha mẹ cũng cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý, con lớn lên sẽ có cuộc sống riêng của chúng và điều đó tốt cho chính bản thân con. Bởi cha mẹ không thể ở bên cạnh con mãi mãi được"; "Cha mẹ chớ nên bao bọc, che chở con quá kỹ lưỡng, mà hãy hướng dẫn trẻ sống tự lập, tự chịu trách nhiệm. Để mai này trưởng thành bé sẽ giải quyết tốt các vấn đề của bản thân khi không có cha mẹ ở cạnh"...

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

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