Người mẹ nhờ con gái 3 tuổi thay tã cho em vì nghĩ cô bé có thể làm tốt. Không ngờ bé gái đã có hành động gây sốc khiến bà mẹ phải xem lại cách giáo dục của mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ lên 3 tuổi đã bắt đầu có nhận thức về sự khác biệt giới tính. Chính vì vậy, cha mẹ phải giáo dục giới tính cho con ngay từ khi còn nhỏ để trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân và tôn trọng các bạn khác giới. Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc tên Xiao Chen đã chia sẻ câu chuyện về cô con gái 3 tuổi thắc mắc vấn đề giới tính thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hôm đó Xiao Chen vừa đi làm về khuya thì cậu con trai mới sinh khóc oe oe vì vừa tè dầm. Đang bận làm một số công chuyện nên bà mẹ nhờ con gái 3 tuổi thay tã cho em. Bình thường cô bé vẫn nhìn mẹ làm suốt nên chắc hẳn có thể làm tốt chuyện này. Trong lúc thay tã cho em trai, bé gái đã nghịch ngợm cơ thể em vì tò mò khiến mẹ tá hỏa - Ảnh: Sina Không ngờ khi vừa cởi chiếc tã bẩn ra, bé gái bắt đầu thấy tò mò về cơ thể em trai nên cứ quan sát mãi. Cô bé cứ nghịch ngợm "vòi voi" của em rồi thắc mắc tại sao mình lại không có. Người mẹ lúc này mới tá hỏa tự mình thay tã cho con trai.

Sau đó, Xiao Chen đã giải thích cho con rằng cấu tạo cơ thể của con trai và con gái có những điểm khác biệt rất lớn, đồng thời dặn cô bé không được cho người lạ đụng chạm một số vùng trên cơ thể. Các phụ huynh nên giáo dục giới tính cho con ngay từ khi còn nhỏ - Ảnh: Sina Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ các phụ huynh khác: "Nhiều người không muốn vẽ đường cho hươu chạy nên không giáo dục giới tính cho con. Chính vì vậy mới xảy ra những trường bé trai tò mò về cơ thể của bạn gái, còn bé gái cũng không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề nên không ngăn cản bạn"; "Nếu trẻ không được tiếp nhận thông tin đúng đắn, chúng sẽ tò mò và tự tìm hiểu từ các nguồn không chính thống. Từ đó trẻ có thể chệch hướng và phạm sai lầm khó có thể sửa chữa"; "Nên dạy con bảo vệ mình và tôn trọng cơ thể các bạn khác giới ngay từ khi còn nhỏ"; "Con tôi mới 3 tuổi nhưng đã nhận thức được bố và mẹ khác nhau ở những điểm nào. Vậy nên giáo dục giới tính là việc làm quan trọng và cần thiết"; "Mẹ có thể nhờ con lớn trông em, tuy nhiên cũng phải lượng sức của các bé nữa. Không nên đặt cho con gánh nặng quá lớn"...

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