Chiếc hộp trôi trên sông phát ra âm thanh lạ, người đàn ông 'giật mình' khi phát hiện thứ bên trong

Phát hiện âm thanh lạ từ chiếc hộp trôi trên sông Hằng, người đàn ông lao ra tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện điều kinh hoàng.

Ngày 14/6 vừa qua, một người đàn ông tên Gullu Chaudhary đang chèo thuyền trên dòng sông Hằng, đoạn chảy qua thành phố Ghazipur, phía Bắc bang Uttar Pradesh thì bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ. Ông nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra một chiếc hộp có nắp màu vàng, lót vải màu đỏ bên trong. Nhận định âm thanh phát ra từ chiếc hộp đó, người đàn ông vội mở nắp hộp xem thì giật mình khi thấy bên trong là một đứa trẻ sơ sinh đang la khóc. Nghe âm thanh phát ra từ chiếc hộp trôi trên sông, người đàn ông giật mình khi mở nắp hộp thấy em bé đang khóc bên trong Ngay lập tức, ông vội vàng kéo chiếc hộp vào bờ và gọi những người xung quanh ra giúp đỡ để đón đứa bé lên. Ông cho biết đây là một bé gái, khoảng 21 ngày tuổi, được quấn trong một chiếc khăn màu đỏ. Bên trong hộp còn được trang trí bằng hình ảnh của các vị thần Hindu Vishnu và Durga. Sau đó, người đàn ông nhanh chóng đưa đứa trẻ vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Được biết, sau khi xuất viện, em bé sẽ được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội.

Đứa bé trong hộp là bé gái khoảng 21 ngày tuổi Sau khi tiếp nhận thông tin, các điều tra viên lập tức tiến hành xác minh danh tính cha mẹ của đứa trẻ để tìm ra nguyên nhân bị bỏ rơi. Cảnh sát cũng cho biết thêm trong chiếc hộp có chứa một tấm thẻ tử vi có ghi ngày tháng năm sinh. Bên cạnh đó, tên cô bé cũng được đặt là Ganga, tiếng Hindi có nghĩa là sông Hằng. Các quan chức địa phương cho biết họ sẽ trang trải chi phí để chăm sóc cô bé. Cô bé được cha mẹ đặt tên là Ganga trong tờ tử vi kèm theo trong chiếc hộp Về phía người chèo thuyền đã tốt bụng, ông cũng được nhà nước trao thưởng một ngôi nhà và các quyền lợi khác. Nói về điều này, Bộ trưởng Yogi Adityanath nhận định người đàn ông này là một "tấm gương nhân đạo đáng noi theo".

Khi chia sẻ với truyền thông, ông Gullu Chaudhary cho biết mọi người nghe thấy âm thanh lạ nhưng không ai làm gì cả vì vậy ông quyết định lao ra tìm hiểu về nguồn gốc phát ra âm thanh: "Nhưng tôi đã lao ra tìm hiểu nguồn gốc của âm thanh đó và giải cứu cô bé. Khi tôi mở chiếc hộp gỗ, tôi đã rất sốc khi nhìn thấy đứa trẻ". Chiếc hộp được người đàn ông đưa vào bờ và kêu gọi người dân đến giúp cứu đứa bé lên bờ Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ bị xâm hại tình dục ở Ấn Độ không hề nhỏ. Bên cạnh đó, các bé gái được sinh ra thường bị coi là gánh nặng tài chính, đặc biệt là đối với các gia đình nghèo. Nhiều người dự đoán có thể nguyên nhân đứa bé bị bỏ rơi có thể do giới tính hoặc người mẹ bị cưỡng hiếp dẫn đến mang thai và không thể nuôi con.

Những đứa trẻ biến thành 'xác sống', chân ốm tong teo như ‘que tăm’ chỉ sau hơn 1 năm sống ở trường nội trú ‘ác quỷ’ Vẻ ngoài khác lạ đến đau lòng của con gái đã làm cha mẹ nhận ra được bộ mặt thật của trường nội trú. Ngay lập tức, họ tiến hành các thủ tục để "giải cứu" con gái mình khỏi vòng tay của ác quỷ.

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