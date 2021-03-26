Một đứa trẻ 8 tháng tuổi tử vong do dây cột bong bóng siết chặt cổ

Thế giới 26/03/2021 21:43

Vì bận đi giặt giũ, người mẹ đã để đứa con gái 8 tháng tuổi tự chơi trong cũi. Một lát sau không nghe thấy tiếng con khóc nữa, người mẹ vội vàng lên phòng kiểm tra thì thấy đứa trẻ đã bị siết cổ đến tử vong.

Ngày 23/3 vừa qua, Tòa án Bolton Coroner (Anh) đã mở phiên tòa xét xử vụ việc em bé Malaysia Kaylia Lamour (8 tháng tuổi) tử vong tại nhà sau khi bị sợi dây từ quả bóng bay treo gần cũi quấn quanh cổ.

Theo đó, sự việc này xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 22/2/2020. Lúc đó, mẹ của bé gái, chị Brandy Kimberley Harvey, vừa trở về nhà sau một ngày làm việc. Chị ngồi chơi với con một lúc trong khi anh Jackenson Lamour thay quần áo để đi làm ca đêm.

Sau đó, vì phải đi giặt giũ nên chị Brandy đã để con gái tự chơi trong cũi đặt gần giường ngủ của hai vợ chồng. Lúc ấy, người mẹ đã đi xuống lầu, chị trông con bằng cách lắng nghe âm thanh con chơi đùa và khóc.

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 Vì để con tự chơi một mình trong cũi, người mẹ đã bàng hoàng khi phát hiện sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên một lát sau, Malaysia bỗng im bặt. Chị Brandy đã lập tức chạy lên kiểm tra thì phát hiện con gái đang bị một sợi dây bóng bay quấn quanh cổ. Tức thì, chị đã cắt đứt sợi dây đồng thời gọi xe cấp cứu ngay trong đêm. Mặc dù các bác sĩ đã cố hết sức cứu vãn tình hình nhưng bé gái vẫn không qua khỏi.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, không có một tình tiết hay bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ mưu sát cả.

Theo ông Alan Walsh – cảnh sát điều tra cho biết gia đình chị Brandy rất yêu thương cô con gái nhỏ này. Quả bóng bay ấy là món quà mà anh Jackenson dành tặng cho người bạn đời nhân ngày Lễ tình nhân. Bởi vì Malaysia yêu thích nên họ đã lấy sợi dây buộc quả bóng vào chân giường ngủ, cạnh bên đứa trẻ. Không ai ngờ rằng ngày hôm ấy, đứa bé đã cố gắng vươn người ra khỏi cũi để lấy quả bóng, vậy nên sợi dây cột bóng mới

Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi của Tiến sĩ Philip Lumb, một nhà nghiên cứu bệnh học, cũng cho thấy nguyên nhân gây ra cái chết của đứa trẻ là do bị siết cổ. Ông nhận định hoàn toàn có thể xảy ra khả năng bé gái cố gắng với lấy sợi dây của bóng bay, sau đó rơi từ tư thế nhoài người gần sợi dây sang tư thế đứng hoặc ngồi trong cũi mới bị sợi dây siết chặt cổ.

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