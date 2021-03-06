Cùng ngày, anh trai 8 tuổi của bé gái cũng nhập viện trong tình trạng tồi tệ tương tự, bị suy dinh dưỡng nặng, người đầy vết thương lớn nhỏ. May mắn là bé trai đã qua khỏi.

Ngày 3/3 vừa qua, Tòa án Tối cao Hong Kong mở phiên tòa xét xử vụ án bạo hành trẻ em đến chết vào đầu năm 2018. Nạn nhân mất ngày 6/1/2018, là một bé gái 5 tuổi tử vong trong tình trạng có hơn 130 vết thương khắp người, bất tỉnh và nhiễm trùng máu nặng.

Cơ quan chức năng Hong Kong quyết định không công khai tên của cả bị cáo và nạn nhân để bảo vệ đứa trẻ còn sống sót.

Hung thủ bạo hành 2 đứa trẻ trong thời gian dài chính là bố đẻ (29 tuổi) và mẹ kế (30 tuổi) của chúng. Trước tòa, 2 người này đã thừa nhận tội bạo hành nhưng không thừa nhận tội giết con gái. Bên cạnh đó, mẹ của người mẹ kế sống chung nhà cũng bị buộc tội che giấu tội ác của con gái và con rể.

Trò chơi 'siêu nhân bay' được cặp vợ chồng ác quỷ biến tấu một cách dã man - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời của công tố viên, bố và mẹ kế của 2 đứa trẻ thường xuyên bỏ đói và đánh đập lũ trẻ bằng đủ các loại vật dụng: roi mây, mắc quần áo, dép, kéo,... Cặp đôi cho 2 đứa trẻ chơi trò “siêu nhân bay” hàng ngày nhưng theo cách tung chúng lên cao để đầu chúng đập vào trần nhà liên tục. Tiếp đó hắn ném đứa trẻ theo đủ mọi hướng với lực rất mạnh và liên tiếp trong thời gian dài, khiến trẻ choáng váng và đau đớn. Dã man hơn thế, người mẹ kế đứng bên cạnh cổ vũ chồng tiếp tục “trò chơi”.

Cặp đôi ác độc nói với lũ trẻ rằng đó chỉ đơn giản là trò chơi, nhưng thực chất là màn trừng phạt và bạo hành dị hợm. Tuy nhiên, vì đã bị hành hạ như vậy từ nhỏ và chưa đủ khả năng nhận thức, 2 anh em thực sự tin rằng đó là trò chơi của bố và không nói cho ai biết.

Ngoài ra, ông bố và bà mẹ kế này còn nghĩ ra rất nhiều hình phạt kỳ quái cho con mình. Ví dụ như xích chúng cả đêm, cấm không được ngủ hoặc phải làm tư thế ngồi nhưng không có ghế hàng tiếng đồng hồ, khiến chúng bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Để che giấu tội ác của mình, cặp đôi luôn tỏ ra lý lẽ để “tẩy não” 2 đứa trẻ, để chúng luôn nghĩ rằng vì chúng phạm lỗi nên phải bị phạt. Còn khi ra đường, cặp vợ chồng ác quỷ cẩn thận cho con đeo khẩu trang, mặc áo tay dài nhằm che giấu những vết thương khắp cơ thể do chịu những trận bạo hành.

Cho đến một hôm, khi giáo viên của bé trai phát hiện mắt em sưng tấy và cơ thể rất yếu, người này đã lập tức thông báo cho bà nội của cháu bé. Ông bà nội không biết hành vi tàn độc của chính con trai, con dâu mình nên ban đầu đến trường điều tra. Nhà trường phủ nhận có liên quan và khuyên gia đình nên báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến điều tra, ông bà nội không thể ngờ rằng thủ phạm bị bắt đi lại chính là con mình.

Đáng tiếc là khi hai đứa trẻ tội nghiệp được giải cứu thì bé gái đã không qua khỏi vì sức khỏe quá yếu.

Bé gái 5 tuổi bị bạo hành bởi chính bố đẻ và mẹ kế - Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập được bằng chứng và lời khai làm chứng từ một đứa trẻ khác nữa sống cùng gia đình là con riêng của bà mẹ kế. Tuy nhiên đứa trẻ này được đối xử bình thường, hoàn toàn không bị bạo hành như 2 anh em kia.

Mặc dù trước cơ quan điều tra, bà mẹ kế đã biện minh chính mình và chồng cũng phải chịu sự hành hạ khi sống trong gia đình đó; tuy nhiên, mọi lời chối tội của ả ta đều vô hiệu hóa trước pháp luật bởi nhiều lí lẽ chặt chẽ từ vị công tố viên.

Cặp đôi bị đưa ra xét xử - Ảnh: Internet

Tòa án Hong Kong vẫn đang trong quá trình xét xử trước khi đưa ra bản án cuối cùng cho cặp đôi ác quỷ.