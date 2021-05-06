Cặp vợ chồng giàu có nhất nhì thế giới Bill và Melinda Gates bắt đầu phân chia tài sản kếch xù sau ly hôn, 2,4 tỷ USD đã được chuyển cho vợ cũ

Thế giới 06/05/2021 17:09

Sau tuyên bố ly hôn gây chấn động truyền thông quốc tế, những tín hiệu đầu tiên về việc phân chia tài sản của cặp vợ chồng tỉ phú Mỹ Bill Gates đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, vị tỷ phú Mỹ đã chuyển 2,4 tỷ USD cổ phần tại các doanh nghiệp mà ông đã đầu tư cho bà Melinda.

Việc chuyển nhượng này thực chất đã được thực hiện vào hôm thứ Hai, cùng thời điểm mà mà Bill Gates tiết lộ trên Twitter rằng sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm với bà Melinda Gates. Cụ thể, ông đã chuyển cổ phần trị giá 2,4 tỷ USD tại Coca-Cola Femsa, đài truyền hình Mexico và các công ty khác cho vợ cũ. Thông tin chuyển nhượng được tiết lộ trong các hồ sơ chứng khoán công bố vào các ngày 4/5 và 5/5.

Được biết, vợ cũ tỷ phú - bà Melinda hiện là một trong những cổ đông lớn nhất tại hai công ty ở Mexico mà tỷ phú Bill Gates đã đầu tư: Công ty đóng chai Coca-Cola Femsa SAB và đài truyền hình Grupo Televisa SA.

Cụ thể, bà sở hữu 4,9% cổ phần tại Coca-Cola Femsa, trị giá 121 triệu USD và 6,7% cổ phần tại Televisa, trị giá 386 triệu USD.

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Vợ chồng tỉ phú Mỹ Bill và Melinda Gates - Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, vị tỷ phú cũng đã chuyển số cổ phần của mình cho bà Melinda tại Công ty Đường sắt Canada và Auto Nation - chủ sở hữu lớn nhất các đại lý xe hơi tại Mỹ. Người chung sống với ông 27 năm qua sẽ nắm 1,9% cổ phần tại Công ty Đường sắt Canada trị giá 1,55 tỷ USD (tính theo giá đóng cửa ngày 5/5) và 3,7% cổ phần tại Auto Nation trị giá 307 triệu USD.

Theo hồ sơ, tài sản lớn nhất của gia đình nhà tỷ phú Gates là Công ty Cascade Investment. Thông qua Cascade, tỷ phú Bill Gates đầu tư nhiều vào bất động sản, năng lượng, khách sạn cũng như các công ty đại chúng khác. Ngoài ra, gia đình ông cũng sở hữu nhiều bất động sản lớn có giá trị cùng loạt siêu xe, máy bay riêng...

Theo Bloomberg, việc phân chia khối tài sản kếch xù này sẽ tác động đến thứ hạng những người giàu nhất thế giới của vợ chồng tỷ phú Bill Gates. Theo đó, cặp vợ chồng giàu có nhất thế giới này sở hữu khối tài sản khoảng 145 tỉ USD. Việc phân chia số tiền này sẽ còn phức tạp hơn cuộc ly dị của ông chủ Amazon, tỉ phú Jeff Bezos vào năm 2019. Song song đó, việc này cũng ảnh hưởng đến hàng tỷ USD tài sản mà họ đã cam kết sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện. 

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Tỷ phú Bill và Melinda Gates trong hôn lễ tại Hawaii năm 1994. Sau 27 năm chung sống, họ đã chính thức ly hôn

Tuy nhiên, trong tuyên bố chia tay được đưa ra, cả 2 vợ chồng vị tỷ phú đều cho biết sẽ tiếp tục tham gia vào Quỹ Bill & Melinda Gates - một tổ chức chuyên quyên góp số tiền lớn hỗ trợ c ho lĩnh vực y tế toàn cầu, giải quyết biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội.

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