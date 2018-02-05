Bắt quả tang chồng đang 'vui vẻ' trên giường với bồ nhí, cô vợ kéo họ hàng đến lột sạch đồ, đánh ghen tình địch dã man.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh đánh ghen dã man khiến dư luận bàn tán xôn xao. Người vợ phát hiện chồng dẫn bồ về nhà hú hí liền kéo họ hàng và bạn bè đến bắt quả tang, đồng thời dạy cho đôi "gian phu dâm phụ" một bài học. Theo hình ảnh trong clip, cặp đôi bị lôi ra khỏi chăn trong tình trạng gần như khỏa thân.

Clip: Vợ kéo họ hàng đến đánh ghen dã man chồng và bồ nhí

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu tự trị tỉnh Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Cô vợ nghi ngờ chồng mình ngoại tình từ lâu nhưng chưa có chứng cứ. Vào hôm xảy ra sự việc, chị nói mình phải xa nhà một thời gian, người chồng nhanh chóng gọi nhân tình đến nhà hú hí. Sau khi bắt quả tang tại trận, một người họ hàng đẩy ngã anh chồng về phía tủ âm tường, dọa sẽ cho một trận nếu dám cử động.

Bắt quả tang chồng hú hí cùng nhân tình, vợ kéo họ hàng đến đánh ghen dã man - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó cô nhân tình bị lôi xềnh xệch ra giữa sàn nhà, trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót. Người vợ hợp sức với vài cô bạn lao vào đánh đập liên tiếp tình địch khiến cô gái thâm tím mặt mày.

Cô gái trẻ không đánh trả mà chỉ nằm co quắp, ra sức che chắn vùng kín. Khi đoạn video kết thúc, cô bồ nhí vẫn đang nằm khóc thút thít vì màn đánh ghen quá bất ngờ. Theo một số cư dân mạng Trung Quốc, "tiểu tam" được thả về với thân mình bầm dập kèm lời cảnh báo không được chen chân vào gia đình người khác nữa.

Bị lột sạch đồ và đánh đập dã man, cô nhân tình chỉ biết nằm im chịu trận - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip trên thu hút nhiều bình luận trái chiều như: "Ông chồng chỉ biết ngồi đó để hai người phụ nữ làm khổ nhau, quá hèn hạ!"; "Đáng lẽ đánh người chồng mới phải sao chỉ đánh đập mỗi bồ nhí thế"; "Tội nghiệp cô bồ nhí, nhiều khi chẳng biết ông kia có vợ rồi"; "Hy vọng các cô gái trẻ lấy đây làm bài học để rút kinh nghiệm"; "Đáng đời 'tiểu tam' phá hoại gia đình người khác"...

Clip: Rủ 'hoa có chủ' đi nhà nghỉ, thanh niên xăm trổ bị đánh ghen dã man giữa đường Dù cố gắng phân trần không hề biết cô gái kia là 'hoa có chủ', nam thanh niên vẫn bị nhóm người đánh đập tối tăm mặt mũi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-vo-nhan-tinh-danh-ghen-da-man-bo-nhi-nam-co-quap-co-che-vung-kin-270519.html