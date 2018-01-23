Mới đây, một Fanpage lớn dành cho giới trẻ trên Facebook đã đăng tải clip ngắn ghi lại cảnh một thanh niên xăm trổ bị đánh ghen dã man vì trót rủ "hoa có chủ" đi nhà nghỉ. Được biết, người yêu của cô gái bắt quả tang tại trận liền xông vào đánh đập dã man mặc nam thanh niên xin tha không ngớt.

Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân (mặc quần đùi màu đỏ) bị một nhóm người xông vào đánh đấm không tiếc tay. Trong đó có một thanh niên vừa đánh vừa chửi bới: "Thích rủ người yêu tao đi nhà nghỉ không? Dám rủ người yêu tao đi chơi à?". Thanh niên quần đỏ chỉ biết ôm mặt chịu trận, đồng thời cố gắng phân trần rằng mình không hề biết cô gái kia đã có người yêu, chứ không hề muốn phá hoại quan hệ của người khác. Tuy nhiên, nhóm người vẫn không chịu buông tha.

Nam thanh niên bị nhóm người đánh ghen giữa đường vì yêu nhầm 'hoa có chủ' - Ảnh cắt từ clip

Dù hết sức van nài và phân trần rằng mình không cố ý nhưng nam thanh niên vẫn bị đánh, đấm liên tiếp vào mặt - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, cư dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc. Hầu hết đều lên án nhóm người đánh đập nam thanh niên dã man khi chưa chắc chắn về những chuyện đã xảy ra. Biết đâu nạn nhân bị cô gái kia "thả thính" thật, cả hai chàng trai đều bị cô nàng "dắt mũi" mà không biết.

"Phụ nữ đánh ghen nhau thấy nhiều rồi, ít khi nào chứng kiến cảnh đàn ông đánh nhau giữa đường vì gái thế này. Cả đám người hùa vào đánh đập một người yếu thế thấy hèn quá, không chấp nhận được", N.M. bình luận.

"Tán nhầm 'hoa có chủ' nên mới khổ thế này đây. Nhưng thiết nghĩ 'chủ' này côn đồ quá, không nghe người ta giải thích mà đã đánh đấm dã man thế rồi", X.H. cho biết.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận lên án nhóm người đánh đập nam thanh niên - Ảnh: Facebook