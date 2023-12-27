Bị đẩy ngã xuống đường ray rồi tàu chạy qua người, mẹ lấy thân che cho 2 con nhỏ

Thế giới 27/12/2023 16:14

Một đoạn video được người dân trên sân ga ghi lại cho thấy cảnh người mẹ nằm rạp xuống đường ray, lấy thân mình che chở hai đứa con trong lúc đoàn tàu ầm ầm lao qua phía trên người họ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dẫn tin từ NDTV, video ghi lại vụ việc xảy ra ngày 24/12 cho thấy người phụ nữ cúi xuống che cho 2 con mình của trên đường ray khi đoàn tàu chạy qua. Ba mẹ con đều sống sót và không bị vết thương nào.

Người phụ nữ và các con của cô đang ở ga tàu Barh, thuộc thành phố Bihar, để chờ bắt tàu với gia đình. 

Bị đẩy ngã xuống đường ray rồi tàu chạy qua người, mẹ lấy thân che cho 2 con nhỏ - Ảnh 1
Hình ảnh đoàn tàu chạy qua người phụ nữ - Ảnh: NDTV

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ Central European News, ba mẹ con đã bị đám đông hành khách chen lấn lên tàu đẩy ngã từ một sân ga đông đúc xuống đường ray hôm 23/12. Đúng lúc đó, một đoàn tàu hỏa chạy qua, bánh xe chỉ cách chỗ ba mẹ con nằm vài cm. Người lái tàu không hề hay biết sự việc nên con tàu vẫn phóng vun vút qua ba mẹ con trong sự sợ hãi đến thót tim của những người chứng kiến.

 

Sân ga rất hỗn loạn khi hành khách điên cuồng la hét mong cứu ba mẹ con. Trong cơn hoảng loạn, người mẹ cúi rạp người xuống hai đứa con của mình, ôm gọn con vào lòng để che chắn cho các bé khỏi nguy hiểm.

Sau 10 giây hãi hùng, khi đoàn tàu vừa chạy qua, đám đông đã nhảy xuống đường ray để kéo ba mẹ con trở lại sân ga.

Bị đẩy ngã xuống đường ray rồi tàu chạy qua người, mẹ lấy thân che cho 2 con nhỏ - Ảnh 2
Đám đông xuống đưa ba mẹ con an toàn lên sân ga - Ảnh: Central European News

Chồng của người phụ nữ sau khi bị tách khỏi vợ con đã nhảy khỏi tàu để quay lại tìm ba mẹ con. Ba mẹ con được đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra và tình trạng của họ đã ổn định.

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