Bé trai 8 tuần tuổi chết thương tâm với nhiều vết dao đâm, linh cảm lạ của người họ hàng xa hé lộ bi kịch khủng khiếp

Thế giới 30/07/2021 16:14

Hai đứa trẻ nhỏ được cảnh sát phát hiện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết dao đâm. Trong đó, bé trai 8 tuần tuổi đã tử vong.

Một đây, một loạt báo ở Anh đưa tin về vụ giết người vô cùng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Ardoyne, thuộc thành phố Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland (Vương quốc Anh). Nạn nhân được xác định là một bé trai tên Liam O'Keefe (8 tuần tuổi) chết trong tình trạng cơ thể có nhiều vết dao đâm. 

Được biết, tối ngày 27/7, một người họ hàng xa không liên lạc được với mẹ của đứa trẻ xấu số nên linh cảm có chuyện chẳng lành. Họ đã gọi điện báo cho cảnh sát tại khu vực nơi 2 mẹ con sinh sống. Sau đó, cảnh sát đã đến thẳng hiện trường thì tá hoả phát hiện 2 đứa trẻ bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Bé gái 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch nên được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn bé trai 8 tuần tuổi đã tử vong tại chỗ.

be trai 1
Chân dung 2 đứa trẻ xấu số

Ngay sau đó, người mẹ 29 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi giết người. Bản thân người này cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hiện, cô ta đã bị giam giữ để chờ thẩm vấn. Khi hay tin, cha của 2 đứa trẻ đã quay về Bắc Ireland để cùng con gái nhỏ "chiến đấu", giành lại sự sống trong bệnh viện. 

Thám tử Millar - Đội Điều tra chính của Sở Cảnh sát Bắc Ireland, cho biết: "Tôi có thể khẳng định rằng ở giai đoạn này, chúng tôi không thấy bất kỳ ai khác liên quan đến cái chết thương tâm này. Tôi muốn cảm ơn cộng đồng địa phương vì sự hỗ trợ của họ trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra về vụ việc bi thảm xảy ra vào tối thứ Ba và tôi tiếp tục đề nghị bất cứ ai có bất kỳ thông tin nào liên hệ với chúng tôi".

be trai 2
Khu vực ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Vụ án thương tâm này khiến cả những người dân sống gần đó thật sự bị sốc. Mỗi ngày, họ đều đến trước nhà của đứa bé xấu số, đặt những món đồ chơi, hoa và những lời nhắn nhủ yêu thương. Đến ngày 29/7, các nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm tử thi của bé trai Liam nhưng chưa công bố kết quả.

Nghị sĩ Sinn Fein cho biết: “Tôi nghĩ khi cư dân ở đây cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra trước mắt, mọi người sẽ bị sốc và có cảm giác đau đớn. Nó làm tăng thêm sự tổn thương khi nạn nhân còn quá nhỏ như vậy. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể hy vọng điều tích cực sẽ đến với bé gái đang được điều trị trong bệnh viện".

Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm vì bị người đưa đón bỏ quên hơn 7 giờ đồng hồ trong ô tô kín, nhiệt cao quá cao

Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm vì bị người đưa đón bỏ quên hơn 7 giờ đồng hồ trong ô tô kín, nhiệt cao quá cao

Người phụ nữ làm nghề đưa đón trẻ tới trường bị bắt với cáo trạng ngộ sát khi gây ra cái chết của bé gái 2 tuổi vì đã bỏ quên bé trong xe ô tô kín suốt hàng giờ.

Xem thêm
Từ khóa:   2 đứa trẻ bị đâm nhiều nhát dao trên cơ thể bé trai bị đâm nhiều nhát dao bé trai tử vòng vì nhiều vết đâm trên cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 8 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 8 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 37 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích