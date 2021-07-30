Hai đứa trẻ nhỏ được cảnh sát phát hiện trong tình trạng cơ thể có nhiều vết dao đâm. Trong đó, bé trai 8 tuần tuổi đã tử vong.

Một đây, một loạt báo ở Anh đưa tin về vụ giết người vô cùng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Ardoyne, thuộc thành phố Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland (Vương quốc Anh). Nạn nhân được xác định là một bé trai tên Liam O'Keefe (8 tuần tuổi) chết trong tình trạng cơ thể có nhiều vết dao đâm. Được biết, tối ngày 27/7, một người họ hàng xa không liên lạc được với mẹ của đứa trẻ xấu số nên linh cảm có chuyện chẳng lành. Họ đã gọi điện báo cho cảnh sát tại khu vực nơi 2 mẹ con sinh sống. Sau đó, cảnh sát đã đến thẳng hiện trường thì tá hoả phát hiện 2 đứa trẻ bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Bé gái 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch nên được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn bé trai 8 tuần tuổi đã tử vong tại chỗ.

Chân dung 2 đứa trẻ xấu số Ngay sau đó, người mẹ 29 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi giết người. Bản thân người này cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hiện, cô ta đã bị giam giữ để chờ thẩm vấn. Khi hay tin, cha của 2 đứa trẻ đã quay về Bắc Ireland để cùng con gái nhỏ "chiến đấu", giành lại sự sống trong bệnh viện. Thám tử Millar - Đội Điều tra chính của Sở Cảnh sát Bắc Ireland, cho biết: "Tôi có thể khẳng định rằng ở giai đoạn này, chúng tôi không thấy bất kỳ ai khác liên quan đến cái chết thương tâm này. Tôi muốn cảm ơn cộng đồng địa phương vì sự hỗ trợ của họ trong khi chúng tôi tiếp tục điều tra về vụ việc bi thảm xảy ra vào tối thứ Ba và tôi tiếp tục đề nghị bất cứ ai có bất kỳ thông tin nào liên hệ với chúng tôi".

Khu vực ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm Vụ án thương tâm này khiến cả những người dân sống gần đó thật sự bị sốc. Mỗi ngày, họ đều đến trước nhà của đứa bé xấu số, đặt những món đồ chơi, hoa và những lời nhắn nhủ yêu thương. Đến ngày 29/7, các nhà chức trách đã tiến hành khám nghiệm tử thi của bé trai Liam nhưng chưa công bố kết quả. Nghị sĩ Sinn Fein cho biết: “Tôi nghĩ khi cư dân ở đây cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra trước mắt, mọi người sẽ bị sốc và có cảm giác đau đớn. Nó làm tăng thêm sự tổn thương khi nạn nhân còn quá nhỏ như vậy. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể hy vọng điều tích cực sẽ đến với bé gái đang được điều trị trong bệnh viện".

Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm vì bị người đưa đón bỏ quên hơn 7 giờ đồng hồ trong ô tô kín, nhiệt cao quá cao Người phụ nữ làm nghề đưa đón trẻ tới trường bị bắt với cáo trạng ngộ sát khi gây ra cái chết của bé gái 2 tuổi vì đã bỏ quên bé trong xe ô tô kín suốt hàng giờ.

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