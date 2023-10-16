Cậu bé 6 tuổi tử vong thương tâm sau khi được mẹ phát hiện bất tỉnh trên bể bơi.

Một cậu bé người Anh đã chết đuối trong bể bơi của khách sạn trong kỳ nghỉ cùng gia đình ở Paphos, Cộng hòa Síp.

Sau khi được nhân viên cứu hộ kéo ra ngoài, cậu bé nhanh chóng được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Paphos và đặt máy thở, song không qua khỏi.

Theo cảnh sát địa phương, cậu bé đang đi nghỉ cùng mẹ và em trai thì qua đời vào ngày 6/10.

Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên một người Anh thiệt mạng ở Síp khi đi du lịch. Trước đó một du khách người Anh, 21 tuổi, được tìm thấy thi thể dưới đáy bể bơi của khách sạn.

Các nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại khách sạn King Evelthon được cho là ở quá xa nên không thể phát hiện ra du khách.

Một người Anh ở cùng khách sạn chứng kiến ​​toàn bộ sự việc nói với The Sun: "Có một nghệ sĩ chạy xuống cầu thang và hét lên với nhân viên cứu hộ. Đó là lúc tôi nhìn thấy người đàn ông được kéo ra khỏi bể bơi và có người đang hô hấp nhân tạo”.

Đầu năm nay, một du khách người Anh cũng được cho là đã chết đuối trong bể bơi khách sạn Algarve ở Bồ Đào Nha. Du khách 27 tuổi bị ngừng tim dưới nước và không thể cứu kịp thời.

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