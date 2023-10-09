Một cậu bé 2 tuổi mới biết đi chết đuối thương tâm trong hồ bơi của hàng xóm sau khi cậu bé đi lang thang khỏi nhà trong lúc mẹ đang ngủ và bố đang đi làm.

WTVG đưa tin, Marcus Hall (2 tuổi), có biệt danh là Mar Mar, ở Ohio - khu vực Trung Tây miền Đông Bắc Mỹ - đã được cảnh sát địa phương tìm thấy dưới đáy hồ bơi nhà hàng xóm hôm thứ Tư (4/10) sau khi người mẹ không thể tìm thấy cậu bé. Anthony Hall, cha của Marcus, nói với WTVG rằng cậu bé 2 tuổi và anh trai 4 tuổi đang ở nhà tại thành phố Oregon, bang Buckeye. Trong khi người mẹ đang ngủ, cả hai đứa trẻ đi lang thang khỏi nhà.

Marcus Hall. Ảnh: WTVG - 13 ABC Một người hàng xóm đã gọi 911 vào khoảng 10h30 sáng để báo cáo một em bé mặc tã đang đuổi theo một con chó mà không có người lớn ở xung quanh, theo đoạn ghi âm từ cơ quan này thu được. Cảnh sát cho biết, một sĩ quan đã đến hiện trường và nói chuyện với người mẹ, khuyên bà nên lắp đặt các thiết bị an toàn. Nhưng một giờ sau, người mẹ đã gọi cảnh sát để nhờ giúp đỡ khi không thể tìm thấy Marcus.

Marcus Hall (2 tuổi) chết đuối thương tâm trong hồ bơi của hàng xóm sau khi cậu bé đi lang thang khỏi nhà trong lúc mẹ đang ngủ và bố đang đi làm. Ảnh: WTVG - 13 ABC Người mẹ lo lắng nói: “Tôi bị đánh thức khi cảnh sát ở đây gõ cửa vì họ nói rằng bọn trẻ đang chạy quanh bên ngoài nên khi tôi thức dậy thì chỉ có đứa con 4 tuổi của tôi ở đây. Vậy đứa con 2 tuổi của tôi mất tích ư?", người mẹ nói, theo WTVG. Khi phát hiện Marcus trong hồ bơi, một sĩ quan đã nhảy vào cứu cậu bé và một sĩ quan khác nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi đưa cậu bé đến bệnh viện. Marcus được đưa đến bệnh viện và được xác nhận đã tử vong. Hồ bơi của của một người hàng xóm - Ảnh: WTVG - 13 ABC Hồ bơi của nhà hàng xóm đã vi phạm vì lẽ ra phải có hàng rào xung quanh và Dịch vụ bảo vệ trẻ em đang xem xét vụ việc, WTVG đưa tin.

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