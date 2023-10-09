Mẹ ngủ quên, bé trai 2 tuổi chết đuối trong hồ bơi của hàng xóm sau khi lang thang khỏi nhà

Thế giới 09/10/2023 10:20

Một cậu bé 2 tuổi mới biết đi chết đuối thương tâm trong hồ bơi của hàng xóm sau khi cậu bé đi lang thang khỏi nhà trong lúc mẹ đang ngủ và bố đang đi làm.

WTVG đưa tin, Marcus Hall (2 tuổi), có biệt danh là Mar Mar, ở Ohio - khu vực Trung Tây miền Đông Bắc Mỹ - đã được cảnh sát địa phương tìm thấy dưới đáy hồ bơi nhà hàng xóm hôm thứ Tư (4/10) sau khi người mẹ không thể tìm thấy cậu bé.

Anthony Hall, cha của Marcus, nói với WTVG rằng cậu bé 2 tuổi và anh trai 4 tuổi đang ở nhà tại thành phố Oregon, bang Buckeye. Trong khi người mẹ đang ngủ, cả hai đứa trẻ đi lang thang khỏi nhà.

Mẹ ngủ quên, bé trai 2 tuổi chết đuối trong hồ bơi của hàng xóm sau khi lang thang khỏi nhà - Ảnh 1
Marcus Hall. Ảnh: WTVG - 13 ABC

Một người hàng xóm đã gọi 911 vào khoảng 10h30 sáng để báo cáo một em bé mặc tã đang đuổi theo một con chó mà không có người lớn ở xung quanh, theo đoạn ghi âm từ cơ quan này thu được.

Cảnh sát cho biết, một sĩ quan đã đến hiện trường và nói chuyện với người mẹ, khuyên bà nên lắp đặt các thiết bị an toàn. Nhưng một giờ sau, người mẹ đã gọi cảnh sát để nhờ giúp đỡ khi không thể tìm thấy Marcus.

Mẹ ngủ quên, bé trai 2 tuổi chết đuối trong hồ bơi của hàng xóm sau khi lang thang khỏi nhà - Ảnh 2
Marcus Hall (2 tuổi) chết đuối thương tâm trong hồ bơi của hàng xóm sau khi cậu bé đi lang thang khỏi nhà trong lúc mẹ đang ngủ và bố đang đi làm. Ảnh: WTVG - 13 ABC

Người mẹ lo lắng nói: “Tôi bị đánh thức khi cảnh sát ở đây gõ cửa vì họ nói rằng bọn trẻ đang chạy quanh bên ngoài nên khi tôi thức dậy thì chỉ có đứa con 4 tuổi của tôi ở đây. Vậy đứa con 2 tuổi của tôi mất tích ư?", người mẹ nói, theo WTVG.

Khi phát hiện Marcus trong hồ bơi, một sĩ quan đã nhảy vào cứu cậu bé và một sĩ quan khác nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi đưa cậu bé đến bệnh viện. Marcus được đưa đến bệnh viện và được xác nhận đã tử vong.

Mẹ ngủ quên, bé trai 2 tuổi chết đuối trong hồ bơi của hàng xóm sau khi lang thang khỏi nhà - Ảnh 3
Hồ bơi của của một người hàng xóm - Ảnh: WTVG - 13 ABC

Hồ bơi của nhà hàng xóm đã vi phạm vì lẽ ra phải có hàng rào xung quanh và Dịch vụ bảo vệ trẻ em đang xem xét vụ việc, WTVG đưa tin. 

 

Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi

Dẫn con đi chơi công viên nước, mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai 3 tuổi chết đuối ngay dưới bể bơi

Một người mẹ 'dành hàng giờ nhìn vào điện thoại và hát theo nhạc' khiến đứa con trai 3 tuổi của mình chết đuối khi chơi tại công viên nước. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới bé trai chết đuối chết đuối ở hồ bơi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích