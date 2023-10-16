Lao xuống kênh cứu chú chó của gia đình, cặp vợ chồng cùng bị chết đuối, con trai 9 tuổi nhảy xuống cứu bố mẹ cũng đang nguy kịch

Thế giới 16/10/2023 09:03

Một cặp vợ chồng chết đuối thương tâm trước mặt đứa con trai 9 tuổi khi lao xuống kênh cứu chú chó của gia đình họ.

Cặp vợ chồng Gaston Federico Navarro Garcia và Micaela Diaz Montalvo, đều 27 tuổi, có mặt tại Công viên Chachingo, Maipu, Argentina hôm 5/10 cùng con trai và chú chó Cocco.

Sau khi chú chó của họ bị ong tấn công và đốt, chú chó rơi xuống kênh của công viên và bị dòng nước chảy xiết nguy hiểm cuốn trôi.

Lao xuống kênh cứu chú chó của gia đình, cặp vợ chồng cùng bị chết đuối, con trai 9 tuổi nhảy xuống cứu bố mẹ cũng đang nguy kịch - Ảnh 1

Lao xuống kênh cứu chú chó của gia đình, cặp vợ chồng cùng bị chết đuối, con trai 9 tuổi nhảy xuống cứu bố mẹ cũng đang nguy kịch - Ảnh 2
Gaston Federico Navarro Garcia và Micaela Diaz Montalvo, cả hai đều 27 tuổi, chết đuối trước mặt con trai 9 tuổi của họ ở Argentina - Ảnh: The Sun

Gaston Federico Navarro Garcia và Micaela Diaz Montalvo đã nhảy vào để cứu chú chó nhưng theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương, cả hai ngay lập tức bị lực của nước kéo xuống.

Cặp vợ chồng chết đuối thương tâm cùng chú chó vì không ai cứu kịp thời.

Con trai của họ, người phải chứng kiến ​​thảm kịch xảy ra, đã hoảng sợ và cố nhảy vào. Đứa trẻ giấu tên đã được lực lượng cứu hộ tại công viên giữ lại sau khi cậu bé gặp phải dòng nước nguy hiểm và may mắn thoát chết.

Cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện ở Argentina. 

Lao xuống kênh cứu chú chó của gia đình, cặp vợ chồng cùng bị chết đuối, con trai 9 tuổi nhảy xuống cứu bố mẹ cũng đang nguy kịch - Ảnh 3
Chú chó Cocco bị ong đốt và rơi xuống kênh - Ảnh: The Sun

Bạn bè của gia đình đã choáng váng trước tin tức kinh hoàng của gia đình nhỏ xấu số đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương trên mạng xã hội. 

Một người quen bày tỏ: “Đã lâu rồi tôi mới gặp bạn và biết được chuyện này."Tôi không thể tin được. Xin Chúa ban sức mạnh cho con trai và gia đình bạn". 

Một người bạn tốt khác của cặp vợ viết mạng xã hội: “Bạn ơi, tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi lại mất bạn nếu định ngày mai gặp lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mất bạn. Bạn còn rất nhiều điều phía trước, rất nhiều mục tiêu, nhiều kế hoạch để thực hiện, để hoàn thành và để sống. Bạn của tôi, tôi sẽ luôn giữ bạn trong suy nghĩ của mình".

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