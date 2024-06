Theo ET Today đưa tin, bi kịch "tảo hôn" đang phổ biến trong cộng đồng Yemen ở Trung Đông. Điều này cũng đã khiến nhiều cô gái vô tội phải chịu mất đi mạng sống quý giá trước khi kịp trưởng thành. Vụ việc cô bé 8 tuổi Rawan bị ép kết hôn với một người đàn ông trung niên gấp 5 lần tuổi cô, để rồi bị rách âm đạo do quan hệ tình dục, không may chết vì mất máu quá nhiều đã khiến dư luận rúng động suốt 1 thời gian dài.