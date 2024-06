Một cụ bà 91 tuổi trở thành người đầu tiên thiệt mạng vì đợt nắng nóng tàn phá đảo Síp. Đất nước đang oi bức dưới nhiệt độ kỷ lục vào tháng 6 là 45 độ C (113 độ F).

Theo Detik News đưa tin, hôm nay ngày 15/6/2024, giới chức trách y tế cho biết một phụ nữ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Nicosia do bị say nắng, 5 bệnh nhân cao tuổi khác nhập viện với triệu chứng say nắng nặng.

Người phát ngôn của tổ chức y tế nhà nước Charalambos Charilaou cho biết người phụ nữ này đã bị hai cơn đau tim khi đến đơn vị cấp cứu và tai nạn ở Nicosia.

Theo vị đại diện này, sau khi điều tra vụ việc, các bác sĩ của A&E xác định cơn đau tim là do say nắng. Bệnh viện đã xử lý các trường hợp kiệt sức vì nóng trong nhiều ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm thứ Sáu (14/6), Síp đã đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về mùa hè vì nắng nóng cực độ, Cục Khí tượng xác nhận nhiệt độ tối đa lên tới 45 độ C.

Thời điểm này được xác định là nóng nhất từng được ghi nhận trên hòn đảo nghỉ mát Địa Trung Hải. Do nhiệt độ quá cao, Cục Thanh tra Lao động đã đình chỉ các công việc nặng nhọc, vừa phải ngoài trời vào buổi chiều. Từ 12 giờ đến 16 giờ, việc vận chuyển hoặc giao sản phẩm bằng xe hai bánh cũng bị dừng.

Sau những chỉ trích của chính phủ vì không có hệ thống làm mát đầy đủ trong trường học, Bộ Giáo dục cũng giảm giờ học ở các trường tiểu học, mẫu giáo và các trường có nhu cầu đặc biệt xuống còn 10h45.

Các chuyên gia thời tiết cho biết các đợt nắng nóng với nhiệt độ trên 40 độ C sẽ kéo dài hơn. Nhiệt độ kỷ lục vào thứ Sáu (14/6) cao hơn 10 độ so với mức trung bình theo mùa ở Síp. Một đợt nắng nóng sớm đã tấn công Hy Lạp vào đầu tuần này, khiến chính quyền ở đó phải đóng cửa Acropolis của Athens và các điểm du lịch khác trong những giờ nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ tối đa trên đảo nghỉ mát Crete của Hy Lạp lên tới 44,5 độ C.

