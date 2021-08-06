Bắt tại trận con dâu 'dan díu' với nhân tình, mẹ chồng ra tay xử lý 'gọn bưng' trong 1 nốt nhạc, đặc biệt còn nói một câu khiến ai cũng nể

Phát hiện con dâu đưa nhân tình về nhà, mẹ chồng có cách xử lý nhanh gọn, nhận về “cơn mưa” lời khen từ dân mạng.

Theo Daily Mail đưa tin ở Colombia, mới đây, sự việc mẹ chồng bắt gian tại trận con dâu đang "vui vẻ" với người đàn ông khác. Được biết, người con dâu tên Mayra đưa nhân tình về nhà nhưng không ngờ mẹ chồng và một số thành viên khác trong gia đình chồng lại đột ngột đến. Lúc này quá hoảng hốt, Mayra lo lắng cáu gắt với mẹ chồng rằng: "Tại sao mẹ lại không gọi cho con? Sao mẹ lại muốn vào nhà con lúc này?".

Dường như không ai để tâm đến lời Mayra nói. Họ đã phát hiện ra điều gì đó nên đã lục soát từng ngóc ngách trong nhà. Một số người đi cùng mẹ chồng Mayra cũng cầm điện thoại để quay lại toàn bộ diễn biến xảy ra.

Vừa lục soát, người mẹ liên tục hỏi: "Có thấy anh ta đâu không?". Cuối cùng, đi vào phòng ngủ của vợ chồng con trai, nhìn quanh một lượt rồi bà thẳng tới chiếc giường rồi mạnh mẽ đẩy giường nhích sang một bên.

Lúc này, nhân tình của Mayra không còn chỗ trốn đành đối mặt mẹ chồng cô và nở nụ cười đầy ngượng ngùng. Mẹ chồng Mayra thấy vậy nhưng thay vì tức giận, bà lại bình tĩnh nói: "Nhìn này, anh ta đây rồi. Mọi người tránh ra nào, để anh ta ra ngoài".

Cô con dâu muốn che giấu nhân tình nhưng đã bị mẹ chồng lật tẩy

Ngay khi gã nhân tình vừa chui ra khỏi gầm giường, bất ngờ anh ta đã nhận nhiều đòn tới tấp từ mẹ chồng của Mayra vì quá tức giận. Thấy tình hình căng thẳng, con dâu định chạy tới ngăn cản và bảo vệ nhân tình thế nhưng cô đã nhanh chóng bị những người khác giữ lại.

Sau khi cho anh chàng kia một bài học, mẹ chồng đã thẳng tay đuổi cả Mayra và nhân tình của cô ra khỏi nhà. Đồng thời, bà khẳng định chắc chắn rằng cuộc hôn nhân của cô với con trai bà đã kết thúc. Người mẹ chồng vừa giận dữ vừa đau lòng nói: "Con trai tôi không có lý do gì phải chịu đựng chuyện như vậy cả. Cô đi cùng anh ta đi, ngay bây giờ. Cô mau rời khỏi nhà đi, Mayra".

Đoạn video ghi lại cảnh bắt gian sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Một số người đã dành lời khen cho cách xử lý nhanh gọn của bà mẹ chồng khi phát hiện con dâu phản bội con trai mình.

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