44 sinh viên nhiễm Covid-19 sau khi tụ tập mở tiệc linh đình bất chấp lời khuyên của chính phủ

Thế giới 03/04/2020 09:15

Giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên thế giới thì nhóm sinh viên này vẫn tụ tập tiệc tùng khiến 44 người nhiễm bệnh. 

Hiện nay, dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ. Các quốc gia trên thế giới đang phải nỗ lực hết sức để chống dịch. Chính phủ khuyến khích người dân nên ở nhà để hạn chế lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, không ít người vẫn phớt lờ.

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Mặc dịch Covid-19 đang bùng phát, nhiều người trẻ trên thế giới vẫn tụ tập tiệc tùng - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tuần, khoảng 70 sinh viên Mỹ từ trường Đại học Texas đã đến Mexico nghỉ xuân. Họ đã cùng nhau bao một chuyến bay đến Cabo San Lucas để dự một bữa tiệc. Sau khi quay về, một số sinh viên không đi cùng mọi người mà tách ra đi riêng.

Sau khi về nhà, có 44 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, phải cách ly điều trị. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do những người trẻ ở Mỹ vẫn chủ quan và coi thường việc phải giãn cách xã hội. Họ cho rằng mình có sức đề kháng tốt, ít khả năng lây nhiễm như người già nên vẫn tiếp tục tham gia tiệc tùng, tụ tập đông người.

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Hiện tại, Mỹ là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, số ca tử vong đứng thứ 3 sau Italy và Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

Tính đến 0 giờ ngày 3/4 (giờ Việt Nam), Mỹ đã trở thành ổ dịch lớn nhất toàn cầu với 236.221 người nhiễm Covid-19. Tại Mỹ, có ít nhất 5.780 bệnh nhân đã thiệt mạng, trong đó New York được xem là tâm dịch, có ít nhất 2.373 người tử vong. Tại thành phố này, chính phủ phải dựng nhà xác tạm thời để chứa thi thể các bệnh nhân qua đời vì Covid-19.

Theo CNN, hiện tại trên toàn nước Mỹ chỉ còn 11 bang chưa ban hành lệnh kiểm soát diện rộng. Tổng thống Trump đã kéo dài lệnh cách ly xã hội đến hết tháng 4. 

Từ khóa:   Covid-19 nhiễm Covid-19 New York

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