2 vợ chồng già chết vì ngộ độc cá nóc tự làm, ở Nhật bản chỉ đầu bếp có chứng chỉ được phục vụ món ăn này

Thế giới 11/04/2023 16:25

Mới đây, một cặp ở vợ chồng bị ngộ độc sau khi ăn món cá nóc tự làm.

Ng Ai Lee, 51 tuổi, cho biết người cha 84 tuổi của cô đã vô tình mua con cá từ một người bán vào 8/4 vì chỉ còn một vài lựa chọn.

Mặc dù chưa bao giờ nghe nói về cá nóc nhưng cha cô vẫn mua nó từ một chiếc xe bán cá thường xuyên đến làng của họ ở Kampung Chamek.

“Bố mẹ tôi đã mua cá từ cùng một người bán trong nhiều năm nên không nghi ngờ nhiều về điều đó. Ông sẽ không cố ý mua thứ gì đó nguy hiểm đến vậy để ăn và khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm”, cô chia sẻ với The Star.

2 vợ chồng già chết vì ngộ độc cá nóc tự làm, ở Nhật bản chỉ đầu bếp có chứng chỉ được phục vụ món ăn này - Ảnh 1
Ăn cá nóc chiên tự làm, hai vợ chồng ở Malaysia tử vong ngay sau đó. Ảnh: The Star

 Mẹ cô, Lim Siew Guan, chiên món cá cho bữa trưa cùng ngày và bắt đầu cảm thấy khó thở và run rẩy trong khi cha cô bắt đầu có các triệu chứng tương tự khoảng một giờ sau đó.

Ng cho biết anh trai của cô, người ở một ngôi nhà khác trong cùng một ngôi làng, đã vội vã đưa họ đến bệnh viện.

“Tôi và anh trai khác đang ở Kuala Lumpur. Sau khi biết được sự việc từ nhóm chat gia đình, chúng tôi quyết định tức tốc quay về Kluang để gặp bố mẹ. Thật không may, chúng tôi thậm chí còn chưa đi được nửa đường thì anh trai tôi thông báo rằng mẹ chúng tôi đã qua đời vào tối hôm đó”, cô chia sẻ.

Cái chết của mẹ cô được xác định là ngộ độc thực phẩm có biểu hiện suy hô hấp, nhịp tim không đều, nghi do ăn phải cá có độc tố.

Về phía cha cô, Ng cho biết ông vẫn đang hôn mê tại phòng chăm sóc đặc biệt và các bác sĩ đang cố gắng tích cực điều trị.

“Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vì bác sĩ nói với chúng tôi rằng ngay cả khi ông ấy có thể vượt qua thử thách, ông ấy có thể không còn như trước nữa do tuổi già,” cô nói.

Qua việc này, Ng đang yêu cầu chính phủ điều chỉnh việc bán cá nóc.

“Tôi không có ý đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi hy vọng kinh nghiệm của cha mẹ tôi có thể nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tiêu thụ cá hoặc thực phẩm có hàm lượng độc tố cao như vậy. Thật bức xúc khi biết người dân cố tình tiêu thụ cá nóc. Đừng coi thường rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với bạn”, cô nói.

Khi được liên lạc, Johor Ling Tian Soon, Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe và Đoàn kết của Bang Johor, cho biết cá nóc có thể gây chết người trừ khi được làm sạch đúng cách vì nó chứa độc tố mạnh gây ra những tổn thương nghiệm trọng và thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Ông cho biết ở Nhật Bản, chỉ những đầu bếp có trình độ cao, biết cách loại bỏ chất độc mới được phép phục vụ cá nhưng ở Malaysia thì không có quy định này.

“Người dân được khuyến cáo tránh mua và tiêu thụ cá nóc vì chỉ một thao tác sai của người chưa qua đào tạo có thể khiến thịt bị nhiễm độc tố mạnh”. ông Ling nói.

Khi được hỏi về quy định và việc thực thi luật chống buôn bán cá nóc, ông Ling cho biết những vấn đề như vậy thuộc phạm vi quản lý của chính phủ

Tuy nhiên, ông cho biết chính quyền bang sẽ sớm xem xét vấn đề này.

Theo The Star

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