Vừa ký đơn ly hôn xong, nửa đêm nhận tin nhắn 5 từ của chồng, vợ ngã quỵ gào thét vì sự thật quá tàn nhẫn

Tâm sự gia đình 12/01/2026 21:32

Hôm qua là ngày chúng tôi ra tòa. Thành chủ động nhường hết tài sản cho tôi và giữ duy nhất căn nhà đang ở. Lúc ấy cả tôi và chủ tọa đều rất ngạc nhiên. Có điều trước đó, Thành nói anh muốn trả lại món nợ tình nên mới làm vậy.

Tôi đang rất lăn tăn, không biết nên làm thế nào khi đã có quyết định của tòa án. Tôi và Thành kết hôn được 3 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, đi lên từ hai bàn tay trắng.

Đối với tôi, Thành chưa bao giờ động tay động chân. Trước khi làm bất kỳ việc gì, anh cũng luôn hỏi tôi rồi mới ra quyết định. Kết hôn 3 năm nhưng chúng tôi chưa có con. Bởi Thành muốn dành thời gian để hai người hâm nóng tình cảm. Mấy năm nay, ngoài công việc, chúng tôi còn dành thời gian đi du lịch và chăm sóc gia đình. Thành ra cuộc sống cũng không đến mức tẻ nhạt.

 

Tôi và gia đình nhà chồng không hợp tính nhau. Khi chúng tôi bắt đầu có kinh tế, họ luôn tìm cách để vòi vĩnh tiền bạc. Mặc dù tôi đã ở bên Thành từ lúc anh chưa có gì trong tay nhưng họ chẳng biết điều này và cho rằng tôi ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của chồng.

Vậy mà cách đây 1 tháng, Thành lại chủ động nói lời ly hôn. Anh bảo bản thân đã qua lại với thư ký. Hai người dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Vì thế, anh muốn giải quyết chuyện tình cảm với tôi càng sớm càng tốt. Nghe chồng nói vậy, tôi chẳng còn thần trí nào nữa. Sau vài ngày, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.

Vừa ký đơn ly hôn xong, nửa đêm nhận tin nhắn 5 từ của chồng, vợ ngã quỵ gào thét vì sự thật quá tàn nhẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua là ngày chúng tôi ra tòa. Thành chủ động nhường hết tài sản cho tôi và giữ duy nhất căn nhà đang ở. Lúc ấy cả tôi và chủ tọa đều rất ngạc nhiên. Có điều trước đó, Thành nói anh muốn trả lại món nợ tình nên mới làm vậy. Chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp, bố mẹ anh cũng không hề hay biết.

Thế rồi tối hôm qua, Thành nhắn cho tôi một dòng tin, chỉ vẻn vẹn 5 chữ: "Anh đi, em sống tốt". Tôi cuống cuồng gọi điện cho những người thân quen, không một ai biết Thành ở đâu. Mãi đến khi liên lạc được với bạn thân của anh, tôi mới biết Thành bị bệnh nan y. Anh sợ sau này khi qua đời, tôi sẽ bị gia đình nhà anh gây khó dễ. Vì thế, anh mới giữ lại căn nhà để cho bố mẹ, số còn lại thuộc về tôi.

Biết chuyện, tôi đau lòng đến đi chẳng vững. Đáng lẽ từ đầu, tôi phải tìm hiểu và tin tưởng chồng mình, đằng này chồng đi khám và biết bệnh lúc nào, tôi cũng không hề hay biết. Bây giờ tôi chỉ mong trời sáng, để được gặp chồng và đi cùng anh tiếp chặng đường này...

Cậy thế coi thường vợ, con rể đòi 'trả về nơi sản xuất' để rồi nhận đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay chỉ sau một đêm

Cậy thế coi thường vợ, con rể đòi 'trả về nơi sản xuất' để rồi nhận đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay chỉ sau một đêm

Anh ta từ đợt đó càng được thể. Cứ cãi nhau là lại đe dọa gọi về cho bố tôi. Tôi thách thì anh ta làm thật. Tôi sợ xanh mặt không dám ho he nữa. Nhưng anh ta thấy tôi sợ bắt thóp được lại càng làm quá. Cứ hễ cãi nhau là lại gọi điện cho bố mẹ tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau 28 năm 'ế bền vững', cô nàng đưa ngay cực phẩm 6 múi về dinh chỉ sau nửa năm quen biết

Sau 28 năm 'ế bền vững', cô nàng đưa ngay cực phẩm 6 múi về dinh chỉ sau nửa năm quen biết

Tâm sự Eva 58 phút trước
Bạn cùng phòng trở về rũ rượi sau đêm 'dạt nhà', tôi chết lặng khi nghe bí mật kinh hoàng phía sau những tiếng khóc nghẹn

Bạn cùng phòng trở về rũ rượi sau đêm 'dạt nhà', tôi chết lặng khi nghe bí mật kinh hoàng phía sau những tiếng khóc nghẹn

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Ngỡ vớ được 'vàng mười' lương 100 triệu, bạn gái vội vàng 'chạy mất dép' ngay buổi đầu ra mắt vì lý do cực kỳ oái oăm

Ngỡ vớ được 'vàng mười' lương 100 triệu, bạn gái vội vàng 'chạy mất dép' ngay buổi đầu ra mắt vì lý do cực kỳ oái oăm

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Ngỡ có chồng hoàn hảo, tôi ngã quỵ khi nghe lén cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng và bí mật động trời phía sau

Ngỡ có chồng hoàn hảo, tôi ngã quỵ khi nghe lén cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng và bí mật động trời phía sau

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Bị chồng 'hạ cẳng tay' để bảo vệ nhân tình giữa phố, vợ trẻ tung đòn quyết định khiến gã đàn ông tệ bạc trắng tay trong nhục nhã

Bị chồng 'hạ cẳng tay' để bảo vệ nhân tình giữa phố, vợ trẻ tung đòn quyết định khiến gã đàn ông tệ bạc trắng tay trong nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Nhan sắc chỉ là vỏ bọc, sự kiêu hãnh mới là thứ khiến người cũ phải tiếc nuối cả đời

Nhan sắc chỉ là vỏ bọc, sự kiêu hãnh mới là thứ khiến người cũ phải tiếc nuối cả đời

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Bị em dâu mỉa mai 'cây độc không trái', tôi lẳng lặng chờ ngày tung 'bảo bối' khiến cô ta tái dại mặt mày, quỳ sụp van xin

Bị em dâu mỉa mai 'cây độc không trái', tôi lẳng lặng chờ ngày tung 'bảo bối' khiến cô ta tái dại mặt mày, quỳ sụp van xin

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đang định đánh ghen vì nghi chồng có bồ, vợ chết lặng trước 'món quà' đầy hy sinh trong ngày đón tuổi mới

Đang định đánh ghen vì nghi chồng có bồ, vợ chết lặng trước 'món quà' đầy hy sinh trong ngày đón tuổi mới

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Ngã ngửa sau đêm 'mặn nồng' với trai đẹp quen qua mạng, tôi chết lặng khi thấy anh xuất hiện trong buổi ra mắt gia đình với thân phận cực sốc

Ngã ngửa sau đêm 'mặn nồng' với trai đẹp quen qua mạng, tôi chết lặng khi thấy anh xuất hiện trong buổi ra mắt gia đình với thân phận cực sốc

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Bị 'chính thất' đánh ghen tại trận, cô nhân tình trẻ bỏ chạy quên cả dép để rồi 5 năm sau tái xuất với cái kết không ai ngờ tới

Bị 'chính thất' đánh ghen tại trận, cô nhân tình trẻ bỏ chạy quên cả dép để rồi 5 năm sau tái xuất với cái kết không ai ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Tử vi thứ Ba 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Ba 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ vớ được 'vàng mười' lương 100 triệu, bạn gái vội vàng 'chạy mất dép' ngay buổi đầu ra mắt vì lý do cực kỳ oái oăm

Ngỡ vớ được 'vàng mười' lương 100 triệu, bạn gái vội vàng 'chạy mất dép' ngay buổi đầu ra mắt vì lý do cực kỳ oái oăm

Bị em dâu mỉa mai 'cây độc không trái', tôi lẳng lặng chờ ngày tung 'bảo bối' khiến cô ta tái dại mặt mày, quỳ sụp van xin

Bị em dâu mỉa mai 'cây độc không trái', tôi lẳng lặng chờ ngày tung 'bảo bối' khiến cô ta tái dại mặt mày, quỳ sụp van xin

Chồng đi 'họp' với thư ký lúc nửa đêm, vợ lẳng lặng bám theo rồi tung 'cú điện thoại' khiến anh ta tím tái mặt mày

Chồng đi 'họp' với thư ký lúc nửa đêm, vợ lẳng lặng bám theo rồi tung 'cú điện thoại' khiến anh ta tím tái mặt mày

Cậy thế coi thường vợ, con rể đòi 'trả về nơi sản xuất' để rồi nhận đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay chỉ sau một đêm

Cậy thế coi thường vợ, con rể đòi 'trả về nơi sản xuất' để rồi nhận đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay chỉ sau một đêm

Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt