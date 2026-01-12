Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Tâm sự gia đình 12/01/2026 11:28

Thế nhưng càng ngày, chồng tôi càng sinh thêm nhiều tật xấu. Anh ta chẳng chịu thay đổi, đã vậy còn khiến cả nhà xấu đến ê chề.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy gia đình vào tình cảnh này. Nhưng tuỳ cơ ứng biến, tôi chỉ bảo vệ chồng khi anh ta xứng đáng. Còn đối với người đàn ông bội bạc, tôi không tiếc một chút nào.

Chồng tôi là người ít tài nhiều tật. Làm đàn ông nhưng tháng nào cũng chỉ kiếm được vài triệu, chưa kể tính lại gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải chuẩn từng chút một. Thú thật với mọi người, lâu nay chồng tôi có máu lô đề, cũng từng có một lần đánh vợ vì chuyện tiền bạc. Nhưng tôi thương các con, lại nghĩ anh ta chưa ngoại tình nên có thể vẫn còn tình cảm với vợ.

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chồng. Trước đó một ngày, anh ta có nói phải đi công tác nên soạn đồ mang đi. Không ngờ người ở đầu bên kia là người khác. Tôi vừa nghe máy, anh ta đã dọa: "Chồng cô dụ dỗ vợ tôi, hai người đang trong nhà nghỉ. Cô muốn chuộc chồng về thì cầm 20 triệu đến đây. Còn không, tôi sẽ phát trực tiếp cho nhà cô không còn mặt mũi nào nhìn ai".

Nghe xong cuộc điện thoại ấy, tôi thừ người ra. Tiền thì tôi có, nhưng chồng tôi không đáng để tôi làm vậy. Thế rồi nhận được địa chỉ, tôi thuê một chiếc xe to, đi thẳng về nhà bố mẹ chồng rồi đưa cả anh em và bố mẹ nhà chồng đến tận nơi, chứng kiến chuyện xấu hổ mà con trai của họ đã làm.

Thấy nhà tôi đi hơn chục người, hai vợ chồng nhà kia vội vàng bỏ chạy. Còn chồng tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Sau sự việc hôm ấy, tôi đã lên tòa xin đơn ly hôn nhưng vẫn chưa ký. Hàng ngày, chồng tôi vẫn cầu xin vợ bỏ qua mọi chuyện. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Dù là phụ nữ nhưng tôi vẫn rất yếu đuối, lại thương con còn quá nhỏ. Tôi có nên cho chồng một cơ hội không mọi người?

