Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn

Tâm sự gia đình 12/01/2026 11:31

Vợ chồng em kết hôn vì có con ngoài ý muốn. Khi biết em đã có thai, bên nhà chồng không mặn mà gì cả, thậm chí còn ra điều kiện phải sống chung mới cho tổ chức đám cưới. Lúc ấy em nghĩ mình sai nên vẫn nhẫn nhịn.

Em đã từng gặp nhiều cô gái, sợ mẹ chồng đến nỗi không dám kết hôn. Thú thật khi nghe những người xung quanh kể về mẹ chồng của họ, em cũng có chút xao lòng. Nhưng sau lần này, cuối cùng em cũng biết mình nên làm gì.

Em vừa đi làm dâu được vài ngày. Trước khi về nhà chồng, em đã biết mẹ chồng không dễ tính chút nào. Còn nhớ lần đầu đến nhà ra mắt, em mua một lẵng quả nhập khẩu để đặt bàn thờ (vì chồng em bảo ông nội anh mới mất chưa lâu). Cứ nghĩ người lớn sẽ khen mình chu đáo, không ngờ mẹ người yêu lại khinh khỉnh: "Chắc cháu muốn cô lên bàn thờ ngồi sớm, vì thế nên mới mua quà để thắp hương phải không?".

Cả ngày hôm ấy, không khí gia đình cũng nặng trịch. Thay vì được hỏi han quan tâm, em bin dò xét từng chút một.

Bị ép rửa 10 mâm bát một mình, dâu trẻ đập tan tành rồi nói đúng 1 câu khiến mẹ chồng đang định la mắng bỗng tịt hẳn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng em kết hôn vì có con ngoài ý muốn. Khi biết em đã có thai, bên nhà chồng không mặn mà gì cả, thậm chí còn ra điều kiện phải sống chung mới cho tổ chức đám cưới. Lúc ấy em nghĩ mình sai nên vẫn nhẫn nhịn. Có điều ly nước đầy quá thì sẽ tràn, sức chịu đựng của em cũng vậy, em không thể nhịn mãi được.

Em mang bầu bị nghén nặng, mấy hôm chuẩn bị đám cưới, lo nghĩ nhiều nên cơ thể cũng suy nhược. Vậy mà khách họ hàng vừa mới về, mẹ chồng đã chỉ tay vào chồng bát đĩa cao ngất rồi bảo em tự rửa. Tức quá, em đẩy một cái khiến chồng bát đổ xuống và vỡ hết.

Tất nhiên mẹ chồng em không để yên chuyện này. Bà hét lên: "Con vừa làm cái gì đấy?". Em cười ngượng đáp: "Ôi con sơ ý quá. Lúc nãy mẹ con vừ gọi, bảo căn nhà mẹ con cho con làm của hồi môn vừa được người ta trả giá 20 tỷ. Con nhảy lên không may đụng vào chồng bát này. Chắc con phải về nhà mẹ đẻ để bàn chuyện bán nhà lấy tiền mẹ ạ".

Vừa nghe đến con số 20 tỷ, mẹ chồng em dịu giọng hẳn, bà còn bắt chồng em phải lấy ô tô để chở vợ đi. Đúng là có tiền thì muốn gì cũng được. Nhưng em cũng chẳng dại gì mà bán căn nhà ấy. Em chỉ muốn mẹ chồng mình biết, muốn bắt nạt con dâu là chuyện không dễ mà thôi.

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Thế nhưng càng ngày, chồng tôi càng sinh thêm nhiều tật xấu. Anh ta chẳng chịu thay đổi, đã vậy còn khiến cả nhà xấu đến ê chề.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4,9 mét, nặng 10kg khi đang xây nhà

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài 4,9 mét, nặng 10kg khi đang xây nhà

Video 30 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng 3 học sinh bất ngờ rơi từ xe buýt 2 tầng xuống đường và bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 3 học sinh bất ngờ rơi từ xe buýt 2 tầng xuống đường và bị thương

Video 37 phút trước
Hào quang nối tiếp vận may, 3 con giáp tay phải ôm TÀI LỘC, tay trái đón QUÝ NHÂN, từ ngày 15/1/2026 sự nghiệp lên vun vút như cá gặp nước

Hào quang nối tiếp vận may, 3 con giáp tay phải ôm TÀI LỘC, tay trái đón QUÝ NHÂN, từ ngày 15/1/2026 sự nghiệp lên vun vút như cá gặp nước

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Nổ bình gas sau tiệc cưới, cô dâu, chú rể cùng 6 người tử vong thương tâm

Thế giới 42 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng, ô tô con va chạm với xe buýt, 4 người tử vong thương tâm

Tai nạn nghiêm trọng, ô tô con va chạm với xe buýt, 4 người tử vong thương tâm

Video 42 phút trước
Bị rắn cắn, nam thanh niên có hành động 'táo bạo' khiến bác sĩ và người xung quanh sợ hãi bỏ chạy

Bị rắn cắn, nam thanh niên có hành động 'táo bạo' khiến bác sĩ và người xung quanh sợ hãi bỏ chạy

Video 47 phút trước
Tài xế say rượu lao ô tô qua dải phân cách, nhóm người thoát chết khiến nhiều người hoảng loạn

Tài xế say rượu lao ô tô qua dải phân cách, nhóm người thoát chết khiến nhiều người hoảng loạn

Video 50 phút trước
Người phụ nữ giật mình phát hiện kền kền khổng lồ trên đường cao tốc

Người phụ nữ giật mình phát hiện kền kền khổng lồ trên đường cao tốc

Video 53 phút trước
Trâu trốn khỏi lò mổ, lao vào cửa hàng bi-a khiến người chơi hoảng sợ bỏ chạy

Trâu trốn khỏi lò mổ, lao vào cửa hàng bi-a khiến người chơi hoảng sợ bỏ chạy

Video 58 phút trước
Thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc sau ngày 13/1/2026

Thời tới cản không được, 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc sau ngày 13/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

Quán cà phê mới khai trương bốc cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà gỗ

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì tươi trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cậy thế coi thường vợ, con rể đòi 'trả về nơi sản xuất' để rồi nhận đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay chỉ sau một đêm

Cậy thế coi thường vợ, con rể đòi 'trả về nơi sản xuất' để rồi nhận đòn chí mạng từ bố vợ khiến anh ta trắng tay chỉ sau một đêm

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Bị tống tiền đòi 'chuộc chồng', vợ trẻ thuê xe chở cả dòng họ đến 'giải cứu' để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt

Vợ quá sành sỏi trong đêm tân hôn khiến chồng hoảng sợ, bí mật phơi bày ngay sáng hôm sau

Vợ quá sành sỏi trong đêm tân hôn khiến chồng hoảng sợ, bí mật phơi bày ngay sáng hôm sau

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân