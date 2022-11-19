Vợ chồng yêu nhau đến mấy cũng phải nhớ 3 điều tuyệt đối không nên kể với ai

Có những mối quan hệ từng rất tốt đẹp rồi rơi vào cảnh đổ vỡ bởi đôi bên đều thiếu sự khéo léo. Họ bỏ qua những chi tiết mà họ cho rằng nhỏ nhặt, khi cảm xúc đến là có thể tuôn hết những gì đang suy nghĩ trong đầu. Điều đó thực sự là không nên.

Những cặp vợ chồng có thể thành thật với nhau trong hôn nhân sẽ dễ hạnh phúc hơn những cặp đôi khác. Nhưng dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, thân thiết đến mấy bạn cũng cần tỉnh táo biết rằng có những chuyện không nên nói ra. Đó không chỉ là bảo vệ chính mình, tôn trọng người đối diện mà còn là giữ gìn mối quan hệ giữa hai người.

Có những người phụ nữ vì ỷ vào mối quan hệ tốt đẹp của mình với chồng mà không nể mặt đàn ông. Cảm thấy chồng cưng chiều mình, họ cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc sẵn sàng bao dung mọi thứ.

Vì vậy, phụ nữ nhất định phải ghi nhớ điều này. Vợ chồng dù yêu thương đến mấy cũng có những việc nên giữ mồm giữ miệng. Với 3 điều dưới đây, dù là với ai bạn cũng nên lựa chọn sự im lặng.

Với suy nghĩ đó, khi câu chuyện với người ngoài đẩy đưa, cảm xúc lên và họ sẵn sàng nói những lời trách móc về khả năng của chồng. Họ đề cao công lao đóng góp của mình cho gia đình, phàn nàn về nửa kia. Đây thực chất là cách để họ thỏa mãn lòng tự ái, cảm thấy mình thành tựu hơn.

Nhưng kiểu phụ nữ này thực sự không suy nghĩ thấu đáo. Vợ chồng đầu gối tay ấp, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Khi bạn phàn nàn quá nhiều về khả năng của chồng, bạn chính là cũng nói với người ngoài rằng bạn làm không tốt.

Bằng chứng chắc chắn phát ra từ miệng của bạn sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ phỏng đoán nào của người ngoài cuộc. Sau những lời phàn nàn đó, ngay cả khi bạn bày tỏ sự yêu thương, người ngoài cũng sẽ cho rằng tất cả chỉ là bạn đang làm màu, ngụy trang che đậy sự thật không tốt đẹp. Nếu những lời phàn nàn đó đến tai chồng bạn, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Thử tưởng tượng xem, bạn sẽ thế nào khi biết chồng mình luôn phàn nàn về vợ với người ngoài?

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Không hài lòng với bố mẹ chồng

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là điều đã tồn tại từ xa xưa. Tuy nhiên, phụ nữ có trí thông minh cảm xúc cao sẽ có những cách khéo léo để mối quan hệ giữa mình với bố mẹ chồng phát triển lành mạnh. Trong khi đó, những người phụ nữ không đủ trí tuệ cảm xúc sẽ chọn cách trút hết những điều không hài lòng về nhà chồng lên chồng. Nếu chồng không chiều được ý mình, không có phản ứng như mình mong đợi thì họ sẽ đem những lời đó mà kêu ca với người ngoài.

Kết quả của việc này là chỉ trong vài ngày nữa, hình ảnh của một người con dâu khó tính, không biết điều sẽ ăn sâu vào tâm trí của người ngoài mà không cần biết điều gì đã thực sự xảy ra. Với người ngoài mà nói, chân tướng sự việc không quan trọng, quan trọng là chuyện gia đình của người khác có thể thỏa mãn ham muốn buôn chuyện của họ hay không, có mới lạ và chứa đựng những tình huống gay cấn, đủ để khiến câu chuyện sau bữa cơm trở nên rôm rả hay không.

Để câu chuyện thêm hấp dẫn, họ không ngại thêu dệt mâu thuẫn giữa bạn và nhà chồng, thêm chút mắm muối để cập nhật thành một phiên bản khác có phần thái quá hơn, bôi xấu hình ảnh của bạn và gia đình bạn. Thử tưởng tượng xem, nếu chồng bạn vô tình nghe được những lời nhận xét khó nghe này, anh ấy sẽ cảm thấy ra sao. Lúc đó, chắc chắn mối quan hệ giữa hai bạn sẽ đi vào nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Bí mật chốn phòng the

Lê là người có tính cách rất vô tư, thoải mái. Cô không hay nghĩ ngợi nhiều trước khi nói, cho rằng cứ vô tư thì cuộc đời sẽ vui vẻ, dễ dàng hơn. Những người quen của Lê đều hiểu điều này và phần nào thông cảm khi cô nói nhiều quá. Tuy nhiên việc hay kể chuyện gia đình của cô khiến nhiều người thực sự không thể thông cảm.

Vấn đề nằm ở chỗ, Lê không ngại kể cả những chuyện vợ chồng của mình với đồng nghiệp trong cơ quan, chia sẻ điểm yếu gần đây của chồng trong chuyện tình dục, thậm chí còn nhờ người khác tư vấn cách bổ thận tráng dương. Nơi chồng cô làm lại có mối quan hệ làm việc với cơ quan cô. Kể từ khi biết Lê đem những chuyện tế nhị của vợ chồng ra nói với người ngoài, anh ấy cảm thấy rất xấu hổ, hạn chế qua bên đó làm việc.

Để tránh những chia sẻ xấu hổ hơn từ vợ, anh bắt đầu từ chối quan hệ vợ chồng. Anh cảm thấy tự ti và sợ rằng nếu không làm tốt, anh sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác, chủ đề bàn tán của người khác.

Bí mật chốn phòng the là chuyện cực kỳ riêng tư, quan hệ với người ngoài dù tốt đến đâu cũng không được dễ dàng chia sẻ chuyện này. Nếu không, nó sẽ chỉ trở thành trò cười trong mắt người khác và trở thành tâm điểm để người khác giải quyết nỗi thiếu vắng chuyện để tám của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Điều tối quan trọng đối với một người phụ nữ là biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Bỏ qua điều này, tình cảm vợ chồng bạn sẽ bị phá hỏng chỉ bởi những chi tiết nhỏ nhặt.