Bật mí 7 cách khôn khéo giúp nàng dâu lấy lòng mẹ chồng, gia đình hòa thuận êm ấm

Tâm sự gia đình 19/11/2022 14:41

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Để cuộc sống gia đình hạnh phúc, bạn không chỉ có mối quan hệ tốt đẹp với chồng mà còn cần phải chú trọng tình cảm đối với bố mẹ hai bên, đặc biệt là mẹ chồng.

1. Xin lời khuyên hay ý kiến từ mẹ chồng

Đôi khi, việc hỏi ý kiến của mẹ chồng bạn có thể sẽ giúp bạn nổi bật trong mắt bà, làm thay đổi rất nhiều thứ theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cần phải mở lòng và nói cho mẹ chồng biết tất cả những hy vọng và nỗi sợ hãi của bạn. Đơn giản chỉ xin lời khuyên có thể xây dựng mối quan hệ mà bạn mong đợi, và bạn cũng đang cho mẹ chồng thấy rằng bạn tin tưởng và tôn trọng phán xét của bà ấy.

Bật mí 7 cách khôn khéo giúp nàng dâu lấy lòng mẹ chồng, gia đình hòa thuận êm ấm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

2. Giữ sự kỳ vọng theo hướng tích cực

Điều gì bạn tin nó xảy ra thì có thể sẽ xảy ra. Nghiên cứu cho thấy rằng bạn có thể nhận được những gì bạn mong đợi từ mối quan hệ với gia đình chồng.

Nếu bạn mong muốn được gần gũi với mẹ chồng, thì bạn có thể sẽ làm vậy và cuối cùng có thể sẽ duy trì mối quan hệ tích cực với họ. Và điều này cũng có thể diễn ra theo hướng ngược lại nếu bạn suy nghĩ tiêu cực.

3. Thay đổi cách bạn giao tiếp với mẹ chồng

Để mối quan hệ của bạn với mẹ chồng tốt hơn, điều quan trọng là bạn phải thay đổi cách giao tiếp với bà. Nghiên cứu cho thấy rằng lối giao tiếp bằng sự quan tâm hỗ trợ nhau là một điều tốt, chẳng hạn như để ý, quan tâm và giúp đỡ việc nhà có thể củng cố mối quan hệ của bạn.

Nó không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ của bạn với họ mà còn có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như nâng cao lòng tự trọng, vì vậy mẹ chồng có thể dựa vào và tin tưởng bạn.

Bật mí 7 cách khôn khéo giúp nàng dâu lấy lòng mẹ chồng, gia đình hòa thuận êm ấm - Ảnh 2

Ảnh minh họa

4. Cố gắng không để họ thấy lạc lõng trong các buổi tụ họp gia đình

Điều quan trọng là mẹ chồng bạn phải tự mình đưa ra quyết định để bà không cảm thấy bị lạc lõng hoặc cảm giác bị bỏ rơi. Chẳng hạn, bà ấy sẽ có thể có lựa chọn của riêng mình và bày tỏ cảm xúc của riêng mình khi nói đến việc tham dự các sự kiện thể thao của cháu mình.

Cố gắng xây dựng sự gắn kết và mối quan hệ tình thân tốt hơn với mẹ chồng để bà ấy có thể cảm thấy hòa mình hơn trong các buổi họp mặt gia đình.

5. Chấp nhận rằng họ sẽ không phải lúc nào cũng làm mọi việc theo ý bạn

Mẹ chồng có thể cho con bạn kẹo mà bạn không thật sự đồng ý, điều đấy sẽ làm cho bạn trông như người xấu vậy. Tuy nhiên, họ là một phần cuộc sống của bạn, và bạn không thể nào thay đổi quyết định của họ.

Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên điều chỉnh và thích nghi với các tình huống và truyền thống gia đình khác nhau.

6. Hãy để họ cảm thấy như họ đang nhận được sự công bằng

Theo nghiên cứu, một cách tuyệt vời để lấy lòng mẹ chồng là bênh vực bà và khiến bà nhận thấy rằng bà đang nhận được sự công bằng, cho dù đó là khi tranh cãi về việc nhà hay dắt chó đi dạo không đúng lúc.

Bằng cách này, mẹ chồng có thể thấy rằng bạn đứng về phía bà ấy và bà có thể đánh giá cao điều đó.

7. Hãy chắc rằng con cái của bạn cho mẹ chồng thấy rằng chúng yêu quý bà

Con bạn nên biết trân trọng mọi thứ mà mẹ chồng bạn làm cho chúng, không cần thiết phải đặt hy vọng vào điều đó. Chỉ đơn giản nói với con bạn rằng đó là một phép kỷ cương tốt hơn là chỉ bảo chúng hãy trân trọng bà.

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