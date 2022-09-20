Tần tảo chăm lo gia đình suốt 30 năm, bỗng dưng mẹ bỏ nhà đi khiến cả gia đình cuống cuồng đi tìm, câu nói của bố khiến tôi sốc tột độ

Tâm sự gia đình 20/09/2022 12:51

Một ngày nọ, mẹ bỗng dưng bỏ nhà ra đi, chỉ để lại vỏn vẹn bức thư thông báo...

Mình sinh ra trong một gia đình có bố mẹ theo mọi người nói là khá cơ bản, bố làm công an, mẹ làm bác sĩ, là con cái duy nhất nên tuy cả bố mẹ đều nghiêm khắc nhưng luôn cho mình điều kiện sống tốt nhất. Ai nhìn vào cũng thấy gia đình mình như kiểu mẫu của gia đình văn hóa vậy..

Nhưng thực sự thì không hẳn, bố mình rất nghiêm và khó tính, thậm chí bố có những điểm khiến ngay cả mình là con ruột cũng thấy mệt chứ đừng nói là mẹ - người cơm bưng nước rót, kề cạnh bố gần 30 năm qua. Bố bị mất ngủ từ thời mình còn học cấp 2 nên bố ngủ riêng, mẹ ngủ với mình hồi đó, mình lên cấp ba đại học thì mẹ ngủ một mình suốt, cơm bố ăn cũng phải chuẩn không được ướt quá không được khô quá, cơm không có món bố thích là bố ăn vài miếng rồi gác đũa, mối quan hệ rồi đồng nghiệp của bố, mẹ cũng ít khi được bố đưa đi gặp cùng,.. còn ti tỉ những chuyện lặt vặt khác mà mình thấy sự gia trưởng của bố thật quá khắc nghiệt và lạnh lùng...

Mẹ thì ngược lại, mẹ tần tảo, cam chịu, gia đình tuy không khí nặng về nhưng ít khi cãi vã vì mẹ luôn xuống nước để bố xả hết bực dọc thì thôi. Mình thương mẹ lắm nhưng vì quen rồi nên từ bé đến giờ mình luôn mặc định tính bố sẽ như thế mãi, mẹ cũng vậy, thật chẳng ngờ, chuyện xảy ra gần đây, đã là dự tính của mẹ suốt bao năm, đó là ngay khi mình yên bề gia thất, mẹ bỏ đi...

Tần tảo chăm lo gia đình suốt 30 năm, bỗng dưng mẹ bỏ nhà đi khiến cả gia đình cuống cuồng đi tìm, câu nói của bố khiến tôi sốc tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mình kết hôn được 1 tháng, bố mẹ hai bên cùng góp tiền cho hai vợ chồng mua chung cư, mọi chuyện đang khá là suôn sẻ thì tự nhiên bố gọi điện báo hung tin, bố nói mẹ để lại thư và bỏ đi rồi. Mình đăng tin lên khắp các chỗ có thể, nhờ mối quan hệ của bố trong ngành, tới hết nhà họ hàng bạn bè đồng nghiệp cũ của mẹ mà không thấy chút thông tin nào. Rồi sau gần 2 tuần, bố bỗng bảo hai đứa mình, "Hai đứa không cần đăng tin tìm bà ấy nữa đâu! Bố nghĩ kĩ rồi, tìm nửa tháng không thấy có lẽ đây là lựa chọn của mẹ các con, bố không có vấn đề gì" Mình chết lặng, đây là lần đầu tiên bố phải lao tâm vì mẹ như vậy, bố gầy xọp cô đơn bên điếu thuốc, thật chẳng dễ dàng gì với chuyện này vậy mà bố lại vảo "Không vấn đề gì".

Mình cũng đang trong những ngày tháng chưa thể tin khi mẹ bỏ đi, mẹ thậm chí còn không nhắn gì mình. Có lẽ đây là một sự giải phóng mẹ dành dụm can đảm suốt bao nhiêu năm qua, tuy đã hủy mọi thông tin tìm kiếm nhưng mẹ ơi con vẫn mong mẹ về...

Tần tảo chăm lo gia đình suốt 30 năm, bỗng dưng mẹ bỏ nhà đi khiến cả gia đình cuống cuồng đi tìm, câu nói của bố khiến tôi sốc tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Bài học cổ nhân trong câu nói "Đàn ông sợ quả hồng, phụ nữ sợ quả lê"

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Từ khóa:   Tâm sự người mẹ cha mẹ và con cái tâm sự gia đình

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