Những mẹo chi tiêu giúp bạn sớm có của ăn của để mà không phải sống quá khổ sở, chật vật

Dưới đây là một trong những số mẹo chi tiêu giúp bạn sớm trở nên giàu có mà không phải sống quá chật vật:

Đến cuối tháng, bạn sẽ so sánh số tiền mình kiếm được và số tiền mình đã bỏ ra. Lúc này, bạn sẽ cân nhắc lại xem mình nên chi tiêu khoản nào hoặc không nên chi tiêu khoản nào. Việc xem lại các khoản chi tiêu giúp bạn tiêu dùng thông minh và khoa học hơn.

Biết rõ về những khoản tiền mà bạn kiếm được hàng tháng và những gì mình sẽ chi tiêu trong tháng là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình tiết kiệm tiền. Cách dễ nhất để theo dõi chi tiêu đó là ghi lại tất cả mọi thứ mình đã chi tiêu vào một cuốn sổ hoặc một ứng dụng chi tiêu.

Lên kế hoạch chi tiêu hợp lí cho hàng tháng

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Khi tháng mới bắt đầu, bạn cần ngồi xuống và lên kế hoạch xem tháng này bạn sẽ chi tiền vào những khoản nào. Sau đó lên kế hoạch chi tiêu cụ thể cho hàng tháng sẽ giúp bạn kiểm soát được tình hình tài chính của mình. Một số khoản chi tiêu cơ bản của cả gia đình bao gồm tiền nhà cửa, đi lại, ăn uống, điện nước, tiền học cho con, các chi phí ma chay, hiếu hỉ, thăm hỏi.

Mua sắm qua các trang mạng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã sử dụng thành thục các ứng dụng mua sắm thì bạn sẽ nhận ra rằng mua sắm trên mạng sẽ tiết kiệm hơn. Hàng hóa trên mạng sẽ rẻ hơn và trên một số ứng dụng, hàng hóa có chất lượng rất đảm bảo cao. Giá cả mặt hàng trên mạng không bao gồm phí thuê cửa hàng, tiền điện và lương cho nhân viên thu ngân. Hơn nữa, mua sắm qua mạng giúp bạn có thể so sánh các mặt hàng với nhau chỉ với vài cái click chuột. Ngoài ra, các cửa hàng online thường làm việc 24/7, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho khách hàng.

Săn phiếu giảm giá vào các dịp giảm giá

Ảnh minh họa: Internet

Các chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện nay thường đưa ra mức giá tốt cho việc mua các sản phẩm kèm theo phiếu giảm giá, combo,...Số tiền bạn có tiết kiệm được theo cách này có vẻ không nhiều nhưng nếu săn được phiếu giảm giá thì bạn cũng sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền mà vẫn có được số lượng hàng hóa, sản phẩm như ý muốn.

Lập danh sách mua sắm trước khi mua

Mỗi lần lên mạng hoặc đến trung tâm thương mại, nhiều người không cưỡng lại được chuyện mua sắm quá tay, mua sắm bốc đồng. Họ rơi vào tình trạng thấy gì mua nấy chứ không hề lên kế hoạch hay cân nhắc xem mình có nên mua những món đồ đó hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi đến siêu thị, cửa hàng, bạn hãy lập trước những danh sách mua sắm. Sau đó, bạn hãy cân nhắc xem bạn có thực sự cần món đồ đó không rồi mới chốt danh sách.

Thanh toán bằng tiền mặt

Ảnh minh họa: Internet

Thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể khiến bạn mắc nợ vì đó là khi bạn được mua sắm thoải mái và không lo về giá. Trong khi đó, thanh toán bằng tiền mặt có thể giúp bạn tiết kiệm hơn. Sử dụng tiền mặc giúp bạn cân đối chi tiêu tốt hơn. Không những thế, khi dùng tiền mặt, tận mắt nhìn thấy số tiền lớn "bay" khỏi túi, bạn sẽ có phần nào xót xa và không "vung tay quá trán" nữa.