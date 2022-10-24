Sau bữa cơm ở nhà hàng xóm thân thiết, tôi thay đổi ngay tiêu chuẩn chọn chồng vì sự cố ngoài ý muốn

Có lẽ chồng chị Yến làm nhiều tiền nên chị ấy chỉ việc ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 đứa nhỏ. Mỗi khi đi chợ cùng chị ấy, tôi thấy chị toàn chọn những thứ ngon nhất chợ để mua. Những lúc mẹ con chị Yến đi dạo, tôi để ý thấy chị ăn mặc rất sành điệu, chẳng kém gì chị em công sở chúng tôi.

Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm tên Yến, người hiền lành và rất thân thiện. Mỗi khi có quà quê là chị lại mang qua cho tôi. Để cảm ơn lòng tốt của chị ấy, thỉnh thoảng tôi mời chị ăn kem hay uống sinh tố.

Chiều thứ 7 vừa rồi, tôi qua buôn chuyện với chị Yến cả buổi. Đến giờ nấu ăn, đột ngột chị ấy mời tôi ở lại ăn cơm cho vui, về nhà tôi cũng chỉ ăn một mình buồn lắm.

Tôi thấy chị Yến thật may mắn, không chỉ lấy được người chồng kiếm tiền giỏi mà còn đẹp trai nữa. Đó đúng là mẫu người đàn ông mà tôi thần tượng.

Thấy ý kiến của chị rất hay, thế là tôi về nhà lấy thực phẩm qua góp nấu ăn chung. Khi hai con và anh Sơn là chồng chị Yến đi làm về thì mâm cơm tươm tất đã bày sẵn trên bàn.

Trong lúc ăn cơm tôi thấy anh Sơn nói chuyện rất ít, hỏi câu nào nói câu đó. Trái ngược với tính cách niềm nở hiếu khách của chị Yến. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì anh Sơn càu nhàu chuyện bát canh tôi nấu cho mắm. Sau đó anh không ăn nữa, bỏ đũa đứng dậy vào nhà tắm.

Một lúc sau anh Sơn ngó đầu ra mắng chị Yến ở nhà chơi cả ngày, có mỗi việc mang quần áo vào nhà tắm cho anh ấy mà không nhớ nổi vậy. Chị Yến hớt hải buông bát cơm chạy lên tầng lấy đồ, thế nhưng anh chồng không ưng bắt lấy đồ khác mà tôi nóng mặt.

Có khách đến chơi nhà mà anh Sơn không biết giữ chút thể diện cho vợ. Dường như anh coi chị Yến như là người giúp việc thì phải. Thấy không khí gia đình căng thẳng, dù chưa no bụng nhưng tôi vẫn vội vã ra về. Lúc tiễn tôi, chị Yến bảo tính anh Sơn thế đấy, đừng để bụng, chị còn nhiệt tình mời tôi qua ăn cơm vào hôm khác.

Không ngờ người đàn ông mà tôi thần tượng cả năm nay lại có tính cách khó chịu đến thế. Sống với người đàn ông cộc cằn, vô tâm đó, tôi thà ở giá cho khỏe. Từ sau hôm đó, tôi thay đổi cách chọn chồng. Tôi sẽ chọn người đàn ông có cách đối nhân xử thế tốt lên đầu tiên, còn tiền và đẹp trai ở vị trí sau. Có thể nghèo chứ không thể coi vợ như người giúp việc thế được!