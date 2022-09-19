Thật khó có thể tha thứ khi phát hiện ra vợ/chồng ngoại tình sau. Và càng đau đớn hơn khi nhận ra bản thân bị lừa dối quá lâu. Vì thế, để bản thân tránh rơi vào trường hợp đau lòng này, bạn cần phải kiểm tra xem người bạn đời của mình có thực sự chung thủy hay không, thông qua một số dấu hiệu nhận biết sau:

Nếu người bạn đời từ trước đến nay không thích làm việc nhà, bỗng dưng vào một ngày lại tự nguyện rửa chén, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Điều này thật đáng ngờ, bởi họ đang muốn che đậy điều gì đó sai trái của mình.

Ảnh minh họa: Internet

- Thay đổi về tình dục

Khi đối phương ngoại tình, chắc chắn tần suất quan hệ với người bạn đời của mình sẽ giảm. Nếu bạn đời mình là người có nhu cầu tình dục cao, đột nhiên thời gian gần đây lại không đoái hoài đến chuyện chăn gối nữa, rất có thể họ đã được "đáp ứng" ở nơi khác. Ngoài ra, bạn cần phải quan sát những thay đổi khác lạ như là tư thế, sở thích, hãy nghi ngờ ngay.

- Đột nhiên tặng quà

Sau khi ngoại tình, những người này thường có cảm giác tội lỗi nên sẽ muốn bù đắp cho vợ/chồng mình bằng cách mua quà tặng mà chẳng nhân dịp gì cả.

Ảnh minh họa: Internet

- Tâm trạng thay đổi thất thường

Bạn cần để ý một chút, nếu thấy người bạn đời của mình bỗng dưng cười nhiều hơn, yêu đời, khác hẳn so với trước đây, hoặc chỉ vì một tin nhắn, một cuộc điện thoại mà tâm trạng của họ đột nhiên biến sắc, lo lắng tột độ.... Có rất nhiều lý do khiến tâm trạng thay đổi, nhưng nếu kết hợp thêm một số yếu tố khác thì bạn nên nghi ngờ họ đã ngoại tình.

- Thay đổi thói quen sử dụng máy tính

Nếu ai đó không muốn tắt máy tính dù đêm đã khuya, rất có thể là họ chỉ đang viện cớ cho công việc mà nhắn tin với người khác mà thôi. Đặc biệt là nếu họ đột nhiên có ý định chuyển máy tính từ phòng ngủ sang phòng khác với lý do "em/anh cần không gian tập trung làm việc".

- Ít dành thời gian cho người bạn đời của mình

Từ một người lúc nào cũng quấn quýt bên vợ/chồng, bỗng nhiên sau một thời gian bạn cảm nhận được là họ lúc nào cũng bận rộn với công việc và những chuyến công tác dài bất thường. Rất có thể đó chỉ là cái cớ để họ dành thời gian cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

- Cách nói chuyện thay đổi

Tùy thuộc vào từng câu chuyện giữa 2 người với nhau, nhưng trong một số trường hợp điển hình sau thì bạn cần phải nghi ngờ.

Trước đây vợ/chồng thường thích khen ngợi bạn, nhưng bây giờ lại không làm điều đó nữa. Điều này cũng nói lên là có thể họ đã có người khác bên ngoài, đã dành hết những lời ngọt ngào cho người ta.