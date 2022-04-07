Chú ruột của bạn trai con gái tôi từng một là 'tội phạm tình dục', tôi có thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này hay không?

Tâm sự gia đình 07/04/2022 18:54

Nếu hoàn cảnh gia đình của người bạn trai mà con gái bạn muốn kết hôn như sau đây thì bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Chú ruột của bạn trai con gái tôi từng một là 'tội phạm tình dục', tôi có thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này hay không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nội dung bài viết:

Con gái tôi đã giới thiệu với tôi người con trai mà nó muốn kết hôn.

Chúng tôi đang tiến hành công cuộc chuẩn bị để kết hôn, nhưng trong quá trình đó tôi đã biết được tình hình gia đình về người bạn trai của con gái tôi.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, cả hai ông bà nội của người của người bạn trai đều đã qua đời vì những lựa chọn cực đoan của mình.

Không chỉ vậy, chú ruột của người bạn trai còn có tiền sử tội phạm tình dục và từng đi tù.

Người bạn trai của con gái tôi nói rằng đã cắt đứt quan hệ với chú ruột và gia đình bên ngoại, nhưng tôi vẫn phản đối quyết liệt và bạn trai của con gái tôi đang níu kéo để được kết hôn.

Nếu là tôi, bạn sẽ làm gì?

Chú ruột của bạn trai con gái tôi từng một là 'tội phạm tình dục', tôi có thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này hay không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cụ thể câu chuyện trên là một bài viết đã được đăng trên một trang mạng xã hội dạo gần đây.

Người phụ nữ viết câu chuyện này là bà A, bà có một cô con gái lớn. Đứa con gái nói rằng cô đã có người yêu và muốn làm đám cưới. Con gái đã đưa người bạn trai đó đến cho bà A xem.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, bà A đã nghe được câu chuyện về hoàn cảnh gia đình về người bạn trai của con gái, câu chuyện nói rằng ông bà nội của người bạn trai đã đưa ra lựa chọn cực đoan và kết liễu cuộc đời của mình.

Không chỉ vậy, chú ruột của người bạn trai còn là một người có tiền sử phạm tội tình dục.

Chú ruột của bạn trai con gái tôi từng một là 'tội phạm tình dục', tôi có thể đồng ý cho cuộc hôn nhân này hay không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bà A muốn chúc phúc cho cuộc hôn nhân của con gái mình thật hạnh phúc, nhưng bà không thể xóa bỏ nỗi băn khoăn trong lòng cho nên bà đã tìm kiếm lời giải đáp thông qua trang mạng xã hội này.

Trong bài viết này có khoảng 70 bình luận. Hầu hết cư dân mạng đều nói rằng: “Chúng ta không thể biết toàn bộ sự thật. Nhưng hoàn cảnh phía chú ruột bên ngoại quá nghiêm trọng rồi", "Thật ra nếu là con gái tôi thì có lẽ tôi sẽ phản đối. Đó là một sống hôn nhân có vẻ bất an và mệt mỏi", "Ông bà nội làm như vậy thì không có tội gì cả, nhưng hoàn cảnh chú ruột bên ngoại thì quá ghê sợ", "Cần phải chia tay một cách êm đẹp thôi", "Gia đình phía nữ nên phản đối".

Nhưng cũng có một số người để lại những bình luận như "Đây đâu phải là vấn đề của bố mẹ người bạn trai nên là có sao đâu chứ", "Tôi nghĩ rằng điều đó không quan trọng miễn là người bạn trai thẳng thắn là được".

Nếu bạn là bà A thì trong tình huống này bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

Mặt khác, theo một cuộc khảo sát năm 2017 với 314 người, những vấn đề thiếu sót của người bạn đời đủ nghiêm trọng xét đến việc chia tay hoặc ly hôn được đề cập đến là: vấn đề chiếm vị trí đầu tiên là về người lịch sử tiền án (52%), tiếp theo là nợ nần (21%), sự thật khi sống chung (11%), các khiếm khuyết về thân thể (10%), môi trường gia đình (4%) và cuối cùng là các nguyên nhân khác (2%).

Cặp vợ chồng 3 năm ly hôn 1 lần, lý do không ai ngờ tới

Cặp vợ chồng 3 năm ly hôn 1 lần, lý do không ai ngờ tới

Một cặp vợ chồng không thống nhất được họ chung nên đã đồng ý ly hôn và tái hôn 3 năm một lần để họ có thể thay phiên nhau sử dụng họ riêng của mình.

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