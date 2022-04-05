Vợ tôi vội vã kết hôn vì mang thai, nhưng sau khi sinh xong thì bỏ nhà đi, tôi phát hiện sự thật gây sốc về đứa bé

Tâm sự gia đình 05/04/2022 15:36

Câu chuyện về một người đàn ông phát hiện ra rằng đứa trẻ do vợ mình sinh ra lại không phải là con ruột của mình, mà là con của người thứ 3 đã được đăng tải trên MXH khiến nhiều người 'choáng toàn tập'.

Vợ tôi vội vã kết hôn vì mang thai, nhưng sau khi sinh xong thì bỏ nhà đi, tôi phát hiện sự thật gây sốc về đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người đàn ông đã nói rằng vợ anh ta đã bí mật hẹn hò với một người đàn ông khác trước khi kết hôn, nhưng anh ta nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong và chỉ gần đây anh ta mới biết hóa ra không phải vậy.

Mới đây trên một cộng đồng mạng đã đăng tải một bài viết với tiêu đề 'Đó không phải con ruột của tôi ...Có lẽ cuộc đời của tôi bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tất cả đã kết thúc rồi'.

Anh A là tác giả của bài viết, đã tự giới thiệu rằng mình là một người đàn ông 29 tuổi, úp mở rằng: "Vợ tôi trước khi cưới đã có một người đàn ông khác, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi. Sau đó cô ấy có bầu và chúng tôi phải cưới vội".

Vợ tôi vội vã kết hôn vì mang thai, nhưng sau khi sinh xong thì bỏ nhà đi, tôi phát hiện sự thật gây sốc về đứa bé - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo bài đăng, vợ anh A mới sinh em bé và bỏ nhà đi khi chưa đầy một tuần sau khi xuất viện để điều trị sau sinh. Hiện anh A đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi một mình.

Sau đó, vợ anh A đã đòi ly hôn. Anh A nói: “Tôi đã quyết định ly hôn theo thỏa thuận và yêu cầu của vợ tôi”. Và anh nói thêm:”Tôi đã cố gắng hiểu thứ mà cô ấy nói với tôi, cô ấy nói rằng cô ấy đang tìm kiếm lại cuộc đời của mình.”

Sau đó, gần đây, thông qua liên lạc của một người quen, anh A phát hiện ra rằng người đàn ông mà vợ đã qua lại trước khi kết hôn và vợ anh hiện tại vẫn đang hẹn hò.

Anh A đã làm xét nghiệm quan hệ cha con để đề phòng, và nhận được kết quả gây sốc rằng anh và đứa trẻ không trùng khớp.

Vợ tôi vội vã kết hôn vì mang thai, nhưng sau khi sinh xong thì bỏ nhà đi, tôi phát hiện sự thật gây sốc về đứa bé - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Anh A nói, "Có vẻ như bầu trời đang sụp đổ trước mắt tôi”. Anh nói thêm: “Tôi đã cố gắng chống chọi và chịu đựng vì con, sợ con tôi sẽ bị tổn thương bởi vì không có mẹ, mặc dù có lúc tôi mệt mỏi đến mức muốn chết tôi vẫn cố gắng. Nhưng cuối cùng đứa trẻ lại không phải con ruột của tôi mà là con của người đàn ông khác”.

Anh A tiếp tục kể rằng: “Tôi đã nói chuyện với vợ tôi và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thậm chí còn không biết điều đó. Tôi đã nhìn chăm chăm vào người phụ nữ mà cho đến tận bây giờ vẫn không biết cha đứa trẻ là ai”. Anh A nói thêm: “Tôi không hiểu tại sao tôi phải nuôi dạy đứa trẻ sinh ra từ mối quan hệ ngoại tình giữa hai người đó, nhưng tôi đã cố gắng hạ quyết tâm của mình rằng tôi sẽ không hận đứa trẻ. Và tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể tin tưởng bất cứ ai một lần nào nữa.”

Trước sự việc này, cư dân mạng đã để lại những bình luận là: "Bạn phải đâm đơn kiện và nhận tiền bồi thường đi", "Có lý do tại sao tỷ lệ người xem phim không cao nữa. Vì hiện thực ngày càng giống như một bộ phim truyền hình hơn.", "Thật tiếc cho tình cảm của bạn và đứa bé"," Bạn hãy ly hôn rồi quên đi", v.v.

Mặt khác, theo kết quả phân tích 73,432 trường hợp tư vấn được tiến hành tại Tòa án Gia đình Seoul trong hơn 10 năm qua do Cơ quan Tư vấn Luật Gia đình Hàn Quốc công bố vào tháng 8 năm nay, phụ nữ chiếm 59,8% (43,903 trường hợp). Trong số đó, hạng mục tư vấn nhiều nhất là vấn đề ly hôn (33,0%). Tiếp đó là vấn đề di chúc và thừa kế (16,7%), quyền giám hộ của người trưởng thành (6,3%), cuối cùng là vấn đề bồi thường và phân chia tài sản (5,2%).

Tỷ lệ tư vấn cho nam giới chiếm 40,2% (29,529 trường hợp), trong đó tư vấn ly hôn (26,6%) chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp tục theo thứ tự là là di chúc và thừa kế (20,8%), quyền giám hộ của người trưởng thành (7,3%), sổ đăng ký quan hệ gia đình (5,9%).

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