Vợ từ chối gần gũi với chồng vì chứng rối loạn tình dục do di chứng hậu Covid để lại

Tâm sự gia đình 30/03/2022 21:05

Tuy xét nghiệm âm tính nhưng vi-rút Corona vẫn luôn tồn tại trong một thời gian dài, vì vậy những biến chứng và di chứng hậu COVID-19 cũng khiến nhiều người lo lắng hơn.

Vợ từ chối gần gũi với chồng vì chứng rối loạn tình dục do di chứng hậu Covid để lại - Ảnh 1

Ảnh : Getty Image Bank

Có rất nhiều người phải chịu nhiều biến chứng và di chứng hơn thời điểm họ đang mắc COVID-19.

Trong số các biến chứng khác nhau, nhiều người phàn nàn về rối loạn chức năng tình dục. Được biết, hầu hết nam giới sẽ bị rối loạn chức năng tình dục do COVID-19, nhưng gần đây, có thông tin cho rằng phụ nữ cũng bị rối loạn chức năng tình dục do vi-rút Corona gây ra.

Câu chuyện về một người đàn ông Việt Nam bị vợ từ chối quan hệ tình dục do biến chứng COVID-19 để lại được đăng tải gần đây trên cộng động mạng Việt Nam.

Vợ từ chối gần gũi với chồng vì chứng rối loạn tình dục do di chứng hậu Covid để lại - Ảnh 2

Ảnh : Getty Images Bank

Một người đàn ông tên A sống ở Hà Nội, Việt Nam, cùng người vợ được chẩn đoán mắc COVID-19, và cả hai vợ chồng sống cách ly.

May mắn thay, người vợ đã được chữa khỏi và cặp đôi có thể kết thúc thời gian dài sống cách ly.

Nhưng vấn đề bắt đầu xảy ra sau đó. Người vợ liên tục từ chối quan hệ tình dục với chồng sau khi hết cách ly.

Vợ của ông A luôn từ chối đến gần ông A, và không có ý định muốn ngủ cùng ông sau khi mắc COVID-19.

Vợ từ chối gần gũi với chồng vì chứng rối loạn tình dục do di chứng hậu Covid để lại - Ảnh 3

Ảnh : Getty Images Bank

Ngoài ra, người vợ thường hay phàn nàn về chứng 'mất cảm xúc tình dục', cô ấy không cảm thấy bất kỳ hứng thú nào trong khi quan hệ tình dục.

Một bác sĩ cho biết, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng gặp trục trặc trong đời sống tình dục do di chứng COVID-19 để lại.

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Từ khóa:   lời tâm sự của chồng covid-19 di chứng hậu covid-19

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