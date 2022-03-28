A kể rằng: “Tôi phải đến bệnh viện trực thuộc trường đại học một lần nữa để xem kết quả xét nghiệm máu và tình trạng em bé sau khi sinh, nhưng chồng tôi nói rằng hãy hoãn lại một ngày vì có việc bận” và cô nói thêm:” Vì sợ chồng bận rộn mệt mỏi nên tôi đã nhờ chị ruột đến bệnh viện cùng tôi và về nhà một mình.”

Một trang mạng xã hội trực tuyến của Hàn Quốc đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Có dấu vết của một người phụ nữ trong nhà tôi". Theo tác giả A, cô ấy đã đi kiểm tra sức khoẻ và ngay ngày hôm sau vì huyết áp nên cô đã phẫu thuật đẻ mổ khẩn cấp và sinh đứa con ra.

Cô A vừa bước vào cửa trước là đã có một cảm giác kỳ lạ. Cô ấy giải thích rằng: "Tôi nghĩ mình đã cảm thấy lạ lẫm vì tôi đã vắng nhà trong vài ngày để đi sinh, nhưng trong phòng khách có dấu vết uống rượu và dọn dẹp một cách qua loa, và trong bồn rửa chén có nĩa và đồ ăn cho hai người".

Cô A tưởng rằng anh trai thường ngày thân thiết với chồng cô đã đến thăm nhưng khi bước vào phòng ngủ, A đã rất ngạc nhiên. A nói rằng: "Chăn và thảm nằm lung tung. Tôi định dọn dẹp lại thì thấy trên chăn có dính mỹ phẩm màu vàng như phấn trang điểm" nhưng lúc đó: "Tôi cảm thấy chua chát nhưng nhanh chóng phủ nhận là không phải. Tuy nhiên, trong lúc tìm cách thay ga trải giường, tôi phát hiện một đôi bông tai bị mắc kẹt ở khe giường”.

Ảnh minh họa

Tiếp đó cô A nói rằng: "Dù nhìn thế nào nó cũng không phải là của tôi. Tôi mang thai và đã tháo hết tất cả đồ trang sức trên cơ thể nên càng không phải là của tôi. Đôi bông tai đó thậm chí còn không phải là ‘gu’ của tôi.” cô ấy nói thêm: “Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng tim của mình và khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Tôi muốn gọi điện cho chồng và hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng quay trở về trung tâm chăm sóc mà không để lại dấu vết gì và tôi chỉ cầm theo đôi bông tai đó”.

Cô A nói rằng: "Tôi rất hoang mang vì chồng tôi không khác gì bình thường và hoàn toàn không cảm nhận được gì kì lạ cả.” Và cô A cũng thông báo rằng: “Tôi cũng thản nhiên đối xử với chồng tôi như bình thường trong vài ngày và giả vờ mình không biết cả, nhưng hai ngày sau, tôi rời khỏi trung tâm chăm sóc và về nhà. Tuy nhiên, tôi sẽ không về nhà của chúng tôi mà sẽ đến nhà bố mẹ ruột để tìm hiểu về những tình tiết đáng ngờ này".

Cô A nói rằng sẽ quay về nhà để tìm bằng chứng khi chồng vắng nhà và đồng thời kiểm tra CCTV ở lối ra vào chung cư và thang máy. Tiếp đó, cô chia sẻ: "Tuy cơ thể vẫn tôi chưa hồi phục nhưng tôi nhất định phải tận mắt xác nhận và sau đó nói chuyện với chồng. Nếu xác nhận đúng là anh ấy quan hệ bất chính với người khác, tôi sẽ không bao giờ tha thứ và chia tay ngay lập tức."

Cuối cùng, A nói thêm: "Tôi đã sống một cuộc sống bình yên mà không có thăng trầm gì, nhưng bây giờ tinh thần của tôi rất bất ổn. Nếu có gì tôi phải chuẩn bị và phòng bị thì mọi người hãy chỉ dạy cho tôi nhé".

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như: "Đây là lúc bạn cần phải chăm sóc cơ thể, tại sao lúc này bạn lại dính vào việc xui xẻo như vậy?", "Tôi nghĩ anh ta đã đưa “người vợ” làm chung văn phòng với anh ta vào nhà rồi", "Vợ đi sinh con trong tình huống khẩn cấp, nhưng việc của người chồng là ăn chơi lêu lỏng, rơi vào khoái lạc", "Đừng quên kiểm tra hộp đen của xe hơi nhé", "Thật đáng thương khi phải bạn phải khổ sở sinh con".