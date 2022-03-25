Còn một tuần trước khi vào đại học, con gái kể với tôi chuyện gây SỐC

Tâm sự gia đình 25/03/2022 18:45

Đây là câu chuyện của một người mẹ kể về đứa con gái mới 20 tuổi của cô ấy sắp vào đại học nhưng lại mang thai. Cô con gái đã từ bỏ việc đến trường đại học và thuyết phục người mẹ rằng sẽ sinh đứa con ra.

Còn một tuần trước khi vào đại học, con gái kể với tôi chuyện gây SỐC - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể là vào ngày 23, một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Đứa con gái gái 20 tuổi của tôi đang mang thai và muốn nuôi con".

Theo như nội dung câu chuyện, tác giả là bà A có một cô con gái 20 tuổi sắp vào đại học. Sau khi người chồng ra đi trước trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm, cô con gái đã được nuôi dưỡng như một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Bà A là người thường không nổi giận với cô con gái, đã bị sốc nặng bởi lời thú nhận bất ngờ của con gái mình vào ngày hôm đó. Đó chính là tin con bà "mang thai". Và đã mang thai được 6 tuần rồi.

Còn một tuần trước khi vào đại học, con gái kể với tôi chuyện gây SỐC - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Sau khi tin sét đánh của con gái, bà A đã nắm lấy tay con gái và yêu cầu cô đi bệnh viện. Tuy nhiên, cô con gái đã khóc và cho biết cô hoàn toàn không có ý định phá đứa trẻ.

Còn một tuần trước khi vào đại học, con gái kể với tôi chuyện gây SỐC - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Con gái bà A dự định là sẽ hoãn việc nhập học đại học một năm để sinh con và sẽ đi làm thêm để kiếm tiền và tự đóng học phí.

Con gái bà A rất kiên định với quyết định của mình nên bà không thể nào phá bỏ nó được. Bản thân bà A cũng rất buồn về tình huống này, nhưng bà cũng thấy rất tội nghiệp đứa con gái của mình vì cô sẽ nuôi đứa trẻ một mình và bạn trai của cô thì không có ý định nuôi nấng gì cả.

Người bạn trai của cô con gái phản đối việc sinh con và nói: "Làm thế nào mà chúng ta có thể nuôi con trong lúc không biết làm gì để kiếm sống như hiện tại hả?". Thậm chí người bạn trai còn thông báo cho con gái tôi rằng: 'Nếu định nuôi thì nuôi một mình đi'.

Còn một tuần trước khi vào đại học, con gái kể với tôi chuyện gây SỐC - Ảnh 4

Ảnh minh họa

Bà A nói: "Tôi đau lòng và tim tôi như vỡ ra vì không thở được. Con gái tôi quá non nớt và thật đáng thương, tôi muốn phát điên lên" và con gái tôi nói rẳng: “ Nếu mẹ không giúp đỡ con thì con sẽ bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc với mẹ".

Tiếp đó, bà A chia sẻ: "Năm năm trước, chồng tôi đã ra đi trong một vụ tai nạn và chỉ còn hai chúng tôi nương tựa lẫn nhau, vì vậy tôi đã không nổi giận với con gái một lần nào và cho con gái muốn làm gì thì làm, và cuối cùng nó đã tạo ra kết cục như thế này".

Cư dân mạng sau khi xem được câu chuyện đã an ủi bà A nhưng cũng khuyên bà là nên giữ vững lòng mình vì cuộc sống của cô con gái. Cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Hãy cho đứa con gái biết thực tế nuôi dạy con một mình khó khăn như thế nào", "Bố đứa trẻ còn không để tâm thì làm thế nào mà cô con gái có thể nuôi nó một mình", "Hãy phá bỏ tính cố chấp của cô con gái bằng mọi giá đi", "Cũng là vì đứa trẻ trong bụng, phải bỏ nó đi".

Từ khóa:   Tâm sự người mẹ Tâm sự gia đình Mang thai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng