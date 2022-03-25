Còn một tuần trước khi vào đại học, con gái kể với tôi chuyện gây SỐC

Theo như nội dung câu chuyện, tác giả là bà A có một cô con gái 20 tuổi sắp vào đại học. Sau khi người chồng ra đi trước trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm, cô con gái đã được nuôi dưỡng như một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc.

Cụ thể là vào ngày 23, một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Đứa con gái gái 20 tuổi của tôi đang mang thai và muốn nuôi con".

Bà A là người thường không nổi giận với cô con gái, đã bị sốc nặng bởi lời thú nhận bất ngờ của con gái mình vào ngày hôm đó. Đó chính là tin con bà "mang thai". Và đã mang thai được 6 tuần rồi.

Ảnh minh họa

Sau khi tin sét đánh của con gái, bà A đã nắm lấy tay con gái và yêu cầu cô đi bệnh viện. Tuy nhiên, cô con gái đã khóc và cho biết cô hoàn toàn không có ý định phá đứa trẻ.

Ảnh minh họa

Con gái bà A dự định là sẽ hoãn việc nhập học đại học một năm để sinh con và sẽ đi làm thêm để kiếm tiền và tự đóng học phí.

Con gái bà A rất kiên định với quyết định của mình nên bà không thể nào phá bỏ nó được. Bản thân bà A cũng rất buồn về tình huống này, nhưng bà cũng thấy rất tội nghiệp đứa con gái của mình vì cô sẽ nuôi đứa trẻ một mình và bạn trai của cô thì không có ý định nuôi nấng gì cả.

Người bạn trai của cô con gái phản đối việc sinh con và nói: "Làm thế nào mà chúng ta có thể nuôi con trong lúc không biết làm gì để kiếm sống như hiện tại hả?". Thậm chí người bạn trai còn thông báo cho con gái tôi rằng: 'Nếu định nuôi thì nuôi một mình đi'.

Ảnh minh họa

Bà A nói: "Tôi đau lòng và tim tôi như vỡ ra vì không thở được. Con gái tôi quá non nớt và thật đáng thương, tôi muốn phát điên lên" và con gái tôi nói rẳng: “ Nếu mẹ không giúp đỡ con thì con sẽ bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc với mẹ".

Tiếp đó, bà A chia sẻ: "Năm năm trước, chồng tôi đã ra đi trong một vụ tai nạn và chỉ còn hai chúng tôi nương tựa lẫn nhau, vì vậy tôi đã không nổi giận với con gái một lần nào và cho con gái muốn làm gì thì làm, và cuối cùng nó đã tạo ra kết cục như thế này".

Cư dân mạng sau khi xem được câu chuyện đã an ủi bà A nhưng cũng khuyên bà là nên giữ vững lòng mình vì cuộc sống của cô con gái. Cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Hãy cho đứa con gái biết thực tế nuôi dạy con một mình khó khăn như thế nào", "Bố đứa trẻ còn không để tâm thì làm thế nào mà cô con gái có thể nuôi nó một mình", "Hãy phá bỏ tính cố chấp của cô con gái bằng mọi giá đi", "Cũng là vì đứa trẻ trong bụng, phải bỏ nó đi".