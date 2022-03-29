Vợ qua đời, người chồng tái hôn với bạn của vợ và biết được sự thật gây chấn động trong cuốn nhật ký

Tâm sự gia đình 29/03/2022 09:00

Người vợ qua đời để lại nỗi đau day dứt cho chồng, người đàn ông tái hôn với bạn của vợ sau “tình một đêm”, và biết được sự thật từ cuốn nhật ký.

Câu chuyện về một người đàn ông biết được sự thật về cái chết của vợ mình từ cuốn nhật ký của cô sau khi kết hôn với người bạn thân của vợ.

Vợ qua đời, người chồng tái hôn với bạn của vợ và biết được sự thật gây chấn động trong cuốn nhật ký - Ảnh 1

Ảnh : Getty Image Bank

Trước đây, anh A đã gặp một phụ nữ thời đại học và sa vào lưới tình, họ yêu nhau và đi đến hôn nhân ngay sau khi tốt nghiệp.

Cuộc sống hôn nhân của họ mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy hạnh phúc. Mối quan hệ của họ bền chặt đến mức không gì có thể cản trở được.

Cả hai vợ chồng vốn thường thích leo núi và đi bộ đường dài, họ cũng thường thích đi bộ đường dài với cô B, bạn của vợ.

Vợ qua đời, người chồng tái hôn với bạn của vợ và biết được sự thật gây chấn động trong cuốn nhật ký - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Nhưng chẳng bao lâu biến cố ập đến, cuộc sống vợ chồng êm đềm hạnh phúc bấy lâu nay của họ bỗng chốc biến thành cơn ác mộng. Vợ anh A và cô B đều đang leo núi thì bị tai nạn bất thình lình không thể qua khỏi.

Vợ qua đời, người chồng tái hôn với bạn của vợ và biết được sự thật gây chấn động trong cuốn nhật ký - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Cuộc sống của anh A nhuốm màu đen u tối vì cái chết đột ngột của người vợ. Anh A rất yêu người vợ của mình, người mà anh đã chung chăn chung gối nhiều năm, nay cô ấy ra đi khiến anh A ngày nào cũng làm bạn với rượu.

Cô B, người bạn thân nhất của vợ luôn dõi theo vợ chồng anh A đã luôn ở bên cạnh và  an ủi anh A.

Rồi một ngày nọ, anh A và cô B kết thúc cuộc tình một đêm do say xỉn. Anh A cảm thấy có trách nhiệm với việc này nên đã kết hôn với cô B.

Sau khi kết hôn, anh A đã bị thu hút bởi cô B vì cô luôn ân cần và chăm sóc anh A rất chu đáo.

Vợ qua đời, người chồng tái hôn với bạn của vợ và biết được sự thật gây chấn động trong cuốn nhật ký - Ảnh 4

Ảnh minh họa

Cuộc sống hôn nhân của anh A và cô B êm đềm trong hòa bình. Vài tháng sau, cô B có thai, cả hai càng hạnh phúc hơn.

Nhưng sau đó, anh A biết được một bí mật động trời.

Cô B đang trong lúc sinh nở tại bệnh viện nên anh A phải về nhà để lấy đồ cần thiết cho cô thì bỗng tìm thấy một cuốn nhật ký khi lục lọi đồ đạc của vợ.

Anh A tò mò xem nhật ký và phát hiện ra rằng cô đã yêu đơn phương mình từ hồi còn học đại học rất lâu rồi.

Trong nhật ký, cô B ghi rằng cô ghen tị với sự ngọt ngào mà anh A và cô bạn của mình dành cho nhau, và phát ghen đến mức thề sẽ cướp lấy anh A vào một ngày nào đó.

Vợ qua đời, người chồng tái hôn với bạn của vợ và biết được sự thật gây chấn động trong cuốn nhật ký - Ảnh 5

Ảnh minh họa

Sau đó, anh A bắt đầu nghi ngờ cô B về cái chết của vợ mình.

Anh A đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và tìm kiếm lời khuyên từ cư dân mạng.

Cuối cùng, anh A kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi nghi vấn: "Tôi nghĩ vợ cũ của tôi có thể không chết trong một vụ tai nạn khi đi bộ đường dài. Vì tôi nhớ rằng vợ tôi chỉ đi với cô B. Tôi có nên báo cảnh sát và nhờ họ điều tra không?"

Cư dân mạng khi biết được câu chuyện đã lên tiếng đề nghị công an vào cuộc điều tra. Bởi vì không phải một hoặc hai trường hợp là đáng nghi ngờ. Một số cư dân mạng còn đưa ra lời khuyên rằng vì người vợ hiện tại đang mang thai nên nếu cô ta không tiết lộ sự thật sau khi sinh con bình an vô sự thì nên báo công an.

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