Vợ phát hiện đồ lót phụ nữ và "đồ người lớn" trong túi thể thao của chồng và cái kết gây sốc

Tâm sự gia đình 26/03/2022 17:03

Người vợ sốc khi tìm thấy những món đồ như đồ lót phụ nữ và “thiết bị người lớn” trong túi thể thao của nguời chồng đã kết hôn 10 năm, tìm kiếm lời khuyên.

Câu chuyện kể về một người phụ nữ 36 tuổi bằng tuổi chồng mình. Chị A tìm thấy đồ lót phụ nữ, 2 món đồ người lớn và thuốc tránh thai trong túi thể thao của chồng.

Khoảnh khắc chị A lấy những thứ này ra khỏi túi, chồng của chị đã tỏ ra vô cùng nhục nhã. Cuối cùng, người chồng lại giải thích rằng "do đồng nghiệp của anh phá đó".

Vợ phát hiện đồ lót phụ nữ và 'đồ người lớn' trong túi thể thao của chồng và cái kết gây sốc - Ảnh 1

Ảnh từ News1 DB

Đến khi chị A gặng hỏi chồng cô, anh ta mới thú nhận: "Anh đã để đồ lót của em lên trên gối để thực hiện hành vi đồi truỵ. Nhưng anh không ngoại tình".

Còn đối với những món đồ người lớn, người chồng khẳng định: "Đó là thứ dành cho chúng ta, em và anh đó." Chị A đã rất tức giận và phẫn nộ về điều này: “Chồng tôi chưa bao giờ đề cập với tôi về những món đồ người lớn, cũng như chưa bao giờ đề nghị tôi làm gì đó”.

Sau đó, người chồng lại đổ lỗi cho chị A rằng: “Đó là do chúng ta không quan hệ tình dục”.

Vợ phát hiện đồ lót phụ nữ và 'đồ người lớn' trong túi thể thao của chồng và cái kết gây sốc - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Chị A giải thích: "Vợ chồng tôi vẫn quan hệ tình dục vài tháng một lần. Chúng tôi có bốn đứa con, tôi quá mệt mỏi nên không thể quan hệ tình dục thường xuyên được nữa". Chị A chia sẻ thêm: “Gần đây, tôi nhận được thư từ bệnh viện để đặt lịch thắt ống dẫn tinh. Chồng tôi thậm chí còn không thảo luận với tôi.”

Cả hai vợ chồng chị A đã không nói chuyện với nhau suốt mấy tuần vì vụ việc này. Những đứa con của họ cũng đã nhận thấy mâu thuẫn giữa hai người.

Chị A nói rằng: "Tôi rất tức giận vì chồng tôi đã làm điều này với gia đình tôi. Tôi cảm thấy bị phản bội nhưng tôi quyết định giữ gìn cuộc hôn nhân này vì lợi ích của các con tôi."

Vợ phát hiện đồ lót phụ nữ và 'đồ người lớn' trong túi thể thao của chồng và cái kết gây sốc - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ

Sau đó, chị A đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người: “Làm thế nào để vợ chồng tôi có thể hàn gắn lại mối quan hệ bình thường như bao gia đình khác?”.

Phía báo The Sun của Anh đưa ra lời khuyênt: "Cả hai vợ chồng đang đưa ra những quyết định quan trọng mà không cần thảo luận. Chúng tôi hiểu rằng chị A có cuộc sống bộn bề với 4 đứa con, nhưng điều đó không nên cản trở việc quan hệ".

"Hãy nhớ lý do tại sao hai người lại yêu nhau. Khoảng độ một ngày trong tuần hãy cùng nhau thưởng thức một bữa ăn lãng mạn hoặc chỉ dành cho hai người sau khi cho con bạn đi ngủ sớm."

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