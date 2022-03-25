Lời thú nhận gây phẫn nộ của người cha trước phiên toà: "Dù biết mình mắc AIDS nhưng tôi vẫn cưỡng hiếp đứa con gái ruột 8 tuổi"

Tâm sự gia đình 25/03/2022 18:39

Người cha ruột ở độ tuổi 30 bị đưa ra xét xử với tội danh tấn công tình dục cô con gái ruột 8 tuổi nhiều lần trong khi bản thân bị nhiễm AIDS, đã phủ nhận cáo buộc trên.

Bộ hình sự số 11 của Tòa án quận Daegu (Chánh án Lee Sang-oh) đã tổ chức phiên toà xét xử lần thứ hai đối với ông A (39 tuổi), người bị khởi tố với tội danh vi phạm Đạo luật về các vụ án đặc biệt liên quan đến Hình phạt Phạm tội Bạo lực Tình dục (xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi).

Ông A thừa nhận mọi cáo buộc lạm dụng tình dục như cưỡng hiếp, nhưng khẳng định không có hành vi tấn công tình dục trực tiếp.

Luật sư phía ông A nói: “Chúng tôi đã trả lời các câu hỏi theo sự  hướng dẫn của điều tra viên dựa trên khả năng nhận thức thấp của nạn nhân. Mặc dù ông A bị nhiễm vi-rút HIV nhưng không thực hiện hành vi xâm hại tình dục nên không thể kết thành tội danh vi phạm Luật phòng chống Hội chứng suy giảm miễn dịch - AIDS"

Tuy nhiên, ông A nói rằng ông đã thừa nhận tất cả tội danh cưỡng hiếp con gái ruột của mình tận ba lần.

Trước ý kiến ​​của luật sư bào chữa, cơ quan công tố bác bỏ lập luận của bị cáo và người bào chữa là không có cơ sở, cho rằng: “Lời khai của nạn nhân là đáng tin cậy, bị cáo đã thừa nhận sự thật về hành vi xâm hại tình dục tại cơ quan điều tra”.

Lời thú nhận gây phẫn nộ của người cha trước phiên toà: 'Dù biết mình mắc AIDS nhưng tôi vẫn cưỡng hiếp đứa con gái ruột 8 tuổi' - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ

Trước đó, ông A đã bị tố cáo xâm hại tình dục con gái ruột của mình (cháu B) nhiều lần trong một tháng kể từ tháng 2 năm 2019 với thủ đoạn cưỡng hiếp và đe dọa cháu bé khi ấy chỉ mới 8 tuổi.

Tại thời điểm đó, ông A bị nhiễm vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), gây ra bệnh AIDS, và ông đã gây ra tội ác không thể tha thứ với chính con gái mình mặc dù ông biết rằng mình bị nhiễm HIV.

May mắn thay, kết quả xét nghiệm HIV của cháu B là âm tính.

Cháu B đã giấu nhẹm sự thật gây tổn thương sâu sắc này nhưng cô bé đã tiết lộ sự việc này trong quá trình tư vấn với giáo viên trong trường, và sau đó toàn bộ sự việc được phơi bày làm sáng tỏ khi giáo viên trình báo cho cơ quan công an.

Lời thú nhận gây phẫn nộ của người cha trước phiên toà: 'Dù biết mình mắc AIDS nhưng tôi vẫn cưỡng hiếp đứa con gái ruột 8 tuổi' - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Vào tháng 1 vừa qua, bên công tố viên Tòa án Gia đình Daegu đã truy tố ông A để ngăn chặn sự ổn định cảm xúc và tái phạm, đồng thời yêu cầu tước quyền của cha mẹ.

Mặt khác, vợ ông A đã nộp đơn thỉnh cầu khoan hồng mong muốn nhận được sự thương xót dành cho chồng từ Pháp luật.

Phiên điều trần tiếp theo sẽ được tổ chức vào chiều ngày 27 tháng sau.

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