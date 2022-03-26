Biết bạn gái bị mắc COVID-19 không thể tổ chức sinh nhật cho bố cô ấy, chàng trai "con nhà người ta" đã bí mật chuẩn bị tất cả

“Tôi là A, đã hẹn hò với bạn trai được 3 năm 4 tháng, gần đây tôi có kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 và đã tự cách ly trong phòng của mình.

Mới đây, trên cộng đồng mạng đã đăng tải một bài viết với tựa đề "Bạn trai đã tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tôi thay vì tôi đang mắc COVID-19".

Lúc đó là sinh nhật của bố tôi, và ông ấy đã chọn ở nhà thay vì đi gặp chị gái của tôi, ông bảo rằng ông không muốn để cô con gái đang bệnh ở nhà một mình.

Ảnh từ cộng đồng mạng Nate Board

Sau đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, và nhân vật chính không ai khác chính là bạn trai của tôi.

Anh ấy đã thay mặt tôi đến nhà chúc mừng và tổ chức tiệc sinh nhật cho bố tôi.

Anh ấy đã mua sẵn hết mọi thứ và xách đầy hai tay như thể anh ấy đã lên kế hoạch cho cơ hội có 1 không 2 này và quyết tâm thể hiện thật tốt trước mặt bố tôi.

Bạn trai tôi đi thẳng vào bếp và bắt đầu nấu nướng, và hoàn thành bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn với đầy đủ các món ăn khác nhau như bít tết và mì ý.

Ảnh từ cộng đồng mạng Nate Board

Bạn trai tôi trở về sau khi dành thời gian vui vẻ bên bố mẹ tôi và đã gửi những bức ảnh cho tôi kèm câu nói động viên đầy ngọt ngào: "Anh và mọi người đã hát mừng sinh nhật và chuẩn bị một buổi tiệc thật tuyệt vời cho bố em rồi, nên em đừng lo lắng mà hãy mau chóng khỏe lại nhé."

Tôi nhìn vào những bức ảnh và chia sẻ nỗi xúc động: "Bản thân tôi là một người con nhưng tôi cảm thấy rất buồn vì mình không thể tổ chức sinh nhật cho bố được, thế mà bạn trai của tôi đã làm điều đó thay cho tôi. Tôi rất biết ơn tấm lòng của anh ấy và vô cùng cảm động khi anh ấy đã quan tâm đến tôi tới mức này."

Cư dân mạng đọc qua câu chuyện này đã để lại những bình luận thú vị như "Thật sự xúc động lắm đó", "Nếu là tôi, tôi sẽ khóc một trận đã đời luôn", "Giờ đây tôi có thể tin tưởng và kết hôn với một người như vậy được rồi".