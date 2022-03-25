Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG

Tâm sự gia đình 25/03/2022 15:42

Một người đàn ông trở về trong nước mắt khi biết sự thật về người vợ của mình - người đã yêu cầu ly hôn vì anh ta nghèo.

Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ (Phim "Boyfriend" của đài tvN)

Sau 5 năm xa cách, anh ta đã sống chết cả cuộc đời của mình với tâm niệm là quay trở lại, xuất hiện trước mặt vợ với dáng vẻ thành đạt và phục thù.

Cuối cùng, sau khi đạt được thành công theo nguyện vọng mà người vợ hằng mong ước trước đó, anh đã trở về lại mái nhà thân thương trước đó của hai vợ chồng, bàng hoàng thẫn thờ ngồi xuống, biết được tin như sét đánh ngang tai và bật khóc.

Truyền thông địa phương đưa tin câu chuyện của một người đàn ông đang trở thành chủ đề nóng gần đây ở Trung Quốc.

Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ / MBC 'My Love Healing'

Nhân vật chính của câu chuyện - anh A được mọi người biết đến là bạn đời của cô B, nhưng không biết từ lúc nào đó, mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt.

Cả hai người tuy nghèo khó nhưng sống hạnh phúc với nhau, anh A luôn làm việc chăm chỉ để cuộc sống của gia đình dần được cải thiện. Thế nhưng đã có nhiều cuộc xung đột xảy ra.

Từ lúc nào đó, cô vợ luôn đòi hỏi nhiều thứ vượt quá khả năng của anh A.

Cô B thậm chí động chạm đến lòng tự tôn của A: "Đừng khiến em cảm thấy hối hận vì đã cưới anh. Những người đàn ông theo đuổi em trước khi em kết hôn với anh đa số đều là những người giàu có".

Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG - Ảnh 3

Ảnh minh họa / Getty Image Bank

Sau nhiều lần cãi vã, cuối cùng cô B đòi ly hôn với anh.

Anh A không thể nào quên được người vợ của mình sau khi ly hôn. Dù họ không có một kết thúc đẹp nhưng vì cô B là người duy nhất giúp anh A chịu đựng cảnh nghèo khó suốt khoảng thời gian qua.

Anh đã làm việc chăm chỉ với 2 tâm nguyện: một là mong có ngày vợ quay lại, và điều còn lại là anh A muốn phục thù làm lại tất cả.

Và sau 5 năm,  anh A giờ đây là người đàn ông thành công nhất trong đám bạn của mình.

Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG - Ảnh 4

Sohu

Trong 5 năm qua anh A chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là tâm nguyện của mình, anh chưa từng có thêm một mối quan hệ nào huống chi là tái hôn.

Anh ấy muốn xuất hiện trước mặt người vợ đã ly hôn của mình và nói rằng: 'Anh chính là một người đàn ông tuyệt vời mà em hằng mong ước. Anh muốn cho em thấy quyết định ly với anh là một lựa chọn sai lầm.”

Anh A khoác lên mình một bộ đồ vô cùng bảnh bao rồi lái siêu xe về nhà vợ.

Anh tưởng tượng ra viễn cảnh vợ mình sẽ bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng một sự thật gây sốc khác đã được phơi bày.

Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG - Ảnh 5

Ảnh minh hoạ / phim 'My Dictator'

Khi anh bấm chuông cửa nhà vợ, xuất hiện trước mặt anh không phải là người vợ mà anh đang chờ đợi, mà là một người đàn ông lớn tuổi.

Đã 5 năm trôi qua, anh A tưởng vợ đã chuyển đi nơi khác và có người chủ nhà mới, nhưng khi hỏi người chủ nhà mới có biết vợ anh đã dọn đi đâu không, anh bàng hoàng thất thần ngồi xuống sau nghe câu trả lời của vị chủ nhà.

Vị chủ nhà lớn tuổi ấy tự giới thiệu là họ hàng của cô vợ B, ông hỏi anh A: "Vợ cũ của chú mất cách đây 5 năm rồi, chú không hay biết gì à?"

Ông chủ nhà giải thích: "Cách đây 5 năm, cô ấy bị ung thư và chi phí điều trị thì quá cắt cổ. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ly hôn với chồng. Cô ấy đã sống khốn khổ một mình suốt nhiều năm và đã từ biệt cõi trần gian này".

Bị vợ yêu cầu ly hôn vì quá nghèo, 5 năm sau người chồng quay về trên siêu xe bạc tỷ nhưng cái kết nhận được lại gây CHOÁNG - Ảnh 6

Ảnh minh hoạ / gettyimagesBank

Thì ra, người vợ phát hiện mình bị ung thư, lo lắng cho chồng phải chạy chữa tốn kém nhiều thứ. Ngay từ đầu cô vợ B khăng khăng nói mình cần tiền và đã thúc giục anh A, nhưng sau khi nhận ra rằng anh A không muốn làm theo ý cô B, cô B đã chọn ly hôn.

Lẽ ra, câu chuyện tình yêu này sẽ có một cái kết rất đẹp nếu cô thú nhận với chồng rằng mình bị ung thư và cùng nhau cố gắng, thế nhưng cả hai lại phải đối diện với một cái kết bi thảm.

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