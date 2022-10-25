Cuộc sống vợ chồng khiến đàn ông mệt mỏi hơn hay phụ nữ mệt mỏi hơn?

Nhiều người có thể cho rằng đàn ông thường mệt mỏi hơn trong cuộc sống vợ chồng, nhưng theo tôi, phụ nữ còn mệt hơn nhiều. Sự mệt mỏi của đàn ông phần lớn là do lao động chân tay, còn sự mệt mỏi của phụ nữ là từ nhiều phía, phụ nữ vốn sống tình cảm và phải cân nhắc rất nhiều, chắc chắn không dễ để làm hài lòng nửa kia.

Tôi nghĩ đây là điều mà nhiều người đàn ông không hiểu, phụ nữ vóc dáng không bằng đàn ông, nếu không có đủ năng lượng thì sẽ thực sự mệt mỏi.

Đối với một người như tôi vẫn phải chăm con, lo cơm nước sau giờ làm việc vất vả khiến tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi. Tôi đã đến bệnh viện khám sức khỏe cách đây một thời gian, bác sĩ nói thực sự là tôi bị suy thận và yêu cầu tôi kiểm soát lại thói quen sinh hoạt, lối sống của mình.

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Anh T.N.M.A 29 tuổi, đàn ông mệt mỏi hơn

Cuộc sống hôn nhân chắc chắn đàn ông còn mệt mỏi hơn, thử nghĩ xem đàn ông sống khó khăn như thế nào trong xã hội này. Là đàn ông, phải gánh trên vai tất cả những áp lực, hơn nữa còn không thể than mệt.

Bôn ba công việc, xã giao, tiệc tùng, chén chú chén anh, mệt mỏi, nhưng vẫn luôn phải nỗ lực chăm chỉ, luôn muốn làm hết mọi thứ, bởi họ không muốn người phụ nữ của mình phải vất vả.

Thân là trụ cột trong gia đình, trên vai gánh vô vàn trách nhiệm, nhưng đàn ông, họ luôn luôn âm thầm gánh vác, chịu đựng, khổ đến mấy cũng không nói ra, luôn muốn tự mình đối mặt.

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Cô M.T.V, cả nam và nữ đều mệt mỏi

Tôi nghĩ chuyện như thế này còn tùy thuộc vào tình cảm và mong muốn của hai người, thực ra trong cuộc sống vợ chồng thì cả hai đều mệt mỏi và tất nhiên cũng sẽ có hạnh phúc, thích thú. Nhưng phương thức “mệt mỏi” của hai người là khác nhau, nam giới chủ yếu mệt mỏi về thể chất, nữ giới chủ yếu mệt mỏi về tinh thần.

Tôi nghĩ sự phân bổ năng lượng giữa vợ chồng phải tốt, tôn trọng nhau, hiểu nhau thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc trong đời sống vợ chồng, sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa.