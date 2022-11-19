Đàn ông ai cũng có 3 người phụ nữ nhất định phải dốc hết tâm can để yêu thương: Họ là ai?

Khi còn nhỏ thì mẹ chính là cả bầu trời của các bé trai. Khi con khóc nhè đều tìm đến cái ôm của mẹ. Khi con muốn thứ gì đó cũng đến tìm mẹ để xin.

Ánh mắt của người mẹ không lúc nào không dõi theo bạn, tấm lòng người mẹ không lúc nào không nhớ thương bạn. Giống như một kẻ si tình vậy, mẹ khao khát được hiểu bạn, được gần gũi bạn, ôm ấp bạn.

Thời gian trôi qua, khi lớn lên, quen biết nhiều người thì chúng ta mới nhận ra rằng mẹ mình thật nhỏ bé và già đi mỗi ngày. Nhưng kể từ khi có bạn, cuộc sống của mẹ, thế giới của mẹ đã hoàn toàn thay đổi.

Còn bạn thì sao, bạn đã bao giờ cúp máy mỗi khi đang nói chuyện với mẹ, chặn các phương thức liên lạc trên mạng xã hội?

Là đàn ông, cần phải yêu thương mẹ giống như mẹ đã yêu thương mình. Dù đi đến đâu, đứng ở vị trí nào bạn cũng không được phép quên người đã sinh ra mình, đã nuôi dưỡng mình.

Việc yêu mẹ không phải chỉ nói suông. Chỉ có những người đàn ông biết dỗ dành cho mẹ vui, nhưng rồi lại nói một đằng làm một nẻo. Có những người con trai những lúc khó khăn không sợ rắc rối, cũng không sợ mất tiền hết lòng giúp mẹ nhưng lại không đủ kiên nhẫn nghe mẹ nói hết câu.

Đàn ông ạ, yêu mẹ thì phải bắt nguồn từ trái tim, tấm lòng, bất luận mẹ có nói gì thì cũng không nằm ngoài mục đích yêu thương bạn.

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Vợ của các anh

Vợ là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của người đàn ông. Nếu lương duyên bền vững, vợ chồng sẽ là người đồng cam cộng khổ cả đời.

Đàn ông và phụ nữ gặp được nhau, quen biết nhau chính là quá trình kỳ diệu. Từ chỗ chẳng hề quen biết mà trở nên gắn bó chẳng thể nào rời xa, rồi quyết định chung sống cùng nhau.

Thực ra, phần lớn các cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ tình cảm, chính là thứ chẳng thể miễn cưỡng cho được.

Nhưng thời gian trôi qua, dung nhan tàn phai, mọi thứ trở nên quen thuộc đến mức chẳng còn mới mẻ, tình cảm, những xúc động ban đầu cũng không còn, hai con người rơi vào trạng thái chuyện chưa nói hết đã không còn gì để nói, và cuối cùng đẩy cuộc sống vào trạng thái sống cho qua ngày.

Đàn ông hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày người vợ đột ngột rời xa, hoàn toàn không có bóng dáng, liệu anh có thể chịu đựng nổi không. Thế thì tại sao không yêu thương vợ của mình?

Một người đàn ông, nên biết cách thể hiện tình yêu dành cho vợ đúng lúc đúng chỗ. Có thể là khi vợ các anh rửa bát, hãy dành cho vợ một cái ôm nhẹ từ phía sau. Hay khi vợ các anh có chuyện buồn, hãy cho vợ một câu an ủi đáng tin cậy.

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Con gái các anh

Không có một ông bố nào là không yêu con gái, bởi đây chính là món quà ấm áp mà ông trời ban cho họ.

Tình yêu mà bố dành cho con gái có lẽ còn lớn hơn tình yêu mà bố dành cho con trai. Con gái chính là viên ngọc quý trong tay các ông bố, được nâng niu, được yêu quý.

Một người đàn ông, nhất định phải hết lòng yêu thương 3 người phụ nữ này, bởi họ chính là người phụ nữ yêu thương các anh nhất, không bao giờ cố ý làm các anh tổn thương, không bày mưu tính kế hãm hại các anh.

Họ cũng là những người dạy các anh biết thế nào là trách nhiệm, thế nào là trung thành, thế nào là dịu dàng.

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