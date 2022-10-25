5 đặc điểm tính cách VÀNG chỉ có ở người mang mệnh LÀM LỚN, khởi nghiệp kiểu gì cũng thành công, liệu bạn có không?

Thành thật nhìn nhận mọi việc, đó là đặc điểm tính cách của người thành công. Miễn là bạn có thể đương đầu với thực tế và thực dụng trong mọi việc, và bạn biết quy tắc, không có sai lệch về đạo đức thì không ai có thể làm khó được bạn. Chúng ta không thể chọn môi trường bên ngoài, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình phản ứng với ngoại cảnh. Khi chúng ta gặp thất bại, khó chịu hoặc đau buồn, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác, mà hãy kiểm tra thái độ của chính mình. Hãy sống thật với cảm xúc của bản thân, đừng lừa gạt bản thân và những người xung quanh. Chúng ta không nhận được gì từ việc đổ lỗi cho người khác hoặc chính mình. Một người nếu muốn thành công mà không có sự thành thật, luôn trốn tránh thực tế phũ phàng và hay tự lừa gạt bản thân thì làm sao có thể có được thành công vậy nhỉ?

Trung thực là cách sống và cũng là nền tảng của một con người. Nếu một người không có tính chính trực để làm mọi việc và làm người thì sẽ có vấn đề lớn trong mọi mặt. Trung thực có nghĩa là không lừa dối, nhấn mạnh chữ tín, nhấn mạnh mọi người nên chân thành với nhau. Loại tính cách này chủ yếu đề cập đến hai khía cạnh: Một là chân thành và trung thực trong cách cư xử với mọi người, tôn trọng sự thật và tìm kiếm sự thật từ sự thật, hai là giữ lời hứa. Ví dụ, bạn gặp một người trong đời, người ta hứa với bạn sẽ làm một điều gì đó và nói với bạn rằng nhất định họ sẽ làm được, có thể bạn sẽ thành tâm tin tưởng và chờ đợi rất lâu, nhưng người này không hề hay biết. Bẵng đi một thời gian thì người ta quên béng đi và thất hứa với bạn, đây là biểu hiện của sự thiếu trung thực, nên cẩn thận khi tiếp xúc với những người như vậy, người không trung thực khó có được may mắn. Mọi thứ thực sự rất đơn giản, nếu bạn nói những gì bạn muốn làm, hãy làm điều đó. Nếu bạn đã bắt đầu làm, hãy hoàn thành nó. Điều đáng quý là bạn đặt trái tim và tâm hồn của mình vào cuộc sống và tiến về phía trước trong đó, thắng lợi nhờ gian dối không bao giờ bền. Nếu bạn giữ được sự chân thành, cuộc sống của bạn sẽ có chỗ dựa để tiến lên, nếu bạn giữ được sự chân thành, bạn và người khác sẽ có được sự cộng hưởng về tinh thần. Hãy để chúng ta cảm nhận được sự ấm áp trong sự chính trực, hãy cùng nhau hướng tới tương lai trong sự chính trực.

3. Tích cực

Sống ngay thẳng không sợ bị ai bịa đặt nói xấu, chỉ cần là người khiêm tốn và làm việc trung thực thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng, tự do và hạnh phúc. Tất nhiên, đây cũng là chìa khóa đầu tiên để làm người.

Khi bạn bắt tay vào việc cải thiện bản thân về mặt tinh thần, rất có thể những người thân thiết sẽ cười nhạo bạn, hoặc trách móc bạn là người kiêu ngạo, hâm dở. Điều quan trọng nhất là bạn đang lớn lên thành người như thế nào và bạn đang sống như thế nào.

Tất cả những gì bạn phải làm là cư xử với sự khiêm tốn, trung thành với lý tưởng đạo đức của mình và không từ bỏ những gì tốt đẹp nhất trong trái tim bạn. Nếu bạn có thể kiên trì, những người cười nhạo bạn sẽ quay lại và ngưỡng mộ bạn.

Một cuộc sống tốt là một cuộc sống bình an nội tâm. Dấu hiệu rõ ràng nhất của một cuộc sống cao hơn mức sống cơ bản là hòa bình, sự tiến bộ đạo đức giải phóng bạn khỏi những xáo trộn trong lòng. Bạn sẽ không phải bận tâm về điều này điều kia trong cuộc sống của mình.

4. Thanh cao

Trong xã hội ngày nay, có lẽ khó có được tính cách thanh cao như nước trong veo, nhưng ít nhất bạn cũng nên trang bị cho bản thân sự thanh cao trong người.



Người thanh cao luôn mang trong mình khí chất riêng biết, không thích dựa dẫm, cũng không trở thành kẻ xấu xí tội đồ trong mắt người khác, kiểu người như thế này luôn có nét đẹp riêng biệt, độc lập kiêu hãnh.

Họ luôn biết cách cư xử khéo léo, không tự cao tự đại, càng không nịnh nọt, một mực sống như mình mong muốn, nhất quyết theo đuổi đam mê. Ở họ còn là sự thiện lương, nhân hậu và bao dung.

Người mà có sự thanh cao trong cốt cách thì ở họ luôn có ánh nhìn rạng rỡ nhất, mọi hành động đều luôn tươi mới và đầy quyến rũ nổi bật trong mắt người đối diện.

5. Không tham lam

Những ham muốn về vật chất có lẽ không bao giờ được thỏa mãn, chúng tôi không khuyên bạn từ bỏ ham muốn vật chất vì sống mà không có của cải thì khó sống lắm.

Tham lam là trạng thái tâm trí duy nhất có thể khiến một người tiến bộ và nâng cao tinh thần, phải không? Nó không xấu nhưng nó phải được dùng đúng chỗ. Đây là điều mà người bình thường đều có. Chẳng phải từ nhỏ chúng ta đã dạy phải có tham vọng, có mục tiêu cao cả và có lý tưởng cao đẹp sao?

Có những gì bạn cần, yêu cầu nhiều hơn, tốt hơn và hoàn thiện hơn - đây là lòng tham. Ý nghĩa của tham lam là rất mơ hồ. Phần lớn lòng tham là thứ mà bạn không biết rõ ràng, nhưng người khác lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Người cho rằng bạn có lòng tham đa phần là những người hiểu lầm bạn và coi thường bạn, bạn vẫn đang tiến bộ hơn nên họ cho rằng bạn có lòng tham, những người này có thể là đồng nghiệp của bạn hoặc cấp dưới của bạn.

Vì vậy, lòng tham chỉ có thể được coi là một ước muốn tương đối lớn trừ khi người ta nhận ra rằng nó vượt quá khả năng của mình. Lòng tham không xấu, tốt hay xấu nằm ở cách bạn sử dụng nó ra sao.