4 kiểu tiêu tiền nhìn là biết ngay của người nghèo: Cái số 2 rất nhiều phụ nữ mắc phải

Tâm sự cuộc sống 21/09/2022 19:58

Con người mình có giàu có hơn nhau hay không quan trọng không chỉ ở cách kiếm tiền mà còn ở cách tiêu xài tiền như thế nào.

Có bao giờ phụ nữ vẫn nghĩ rằng tại sao người ta làm ăn ngày càng giàu có, bản thân mình đến giờ vẫn cứ nghèo mãi không?. Nguyên nhân chắc chắn là nhiều người chưa biết cách tiêu tiền. Chỉ cần vướng vào những lỗi này thôi thì bạn sẽ rơi vào cảnh tiền chưa vào túi đã bay đi hết.

Không biết hoặc không nhớ mình có bao nhiêu tiền trong ví

Đã có không ít người kể rằng họ không biết hoặc không nhớ được trong ví mình có bao nhiêu tiền. Tất nhiên thì bạn cũng cần phải nhớ chính xác mình có từng đồng nhưng cũng phải nhớ được sơ sơ mình có bao nhiêu tiền trong ví. a số mọi người thường mắc sai lầm dẫn đến việc không thể tiết kiệm được tiền vì không kiểm soát được mình đã xài bao nhiêu tiền và chi tiêu vào những khoản nào.

Cứ mỗi lần nhận lương xong, rút tiền bỏ vào ví là cứ xài cho đến hết, phần còn lại mới tiết kiệm. Trong khi đó với người giàu thì khác, họ học cách bỏ tiết kiệm trước rồi phần còn lại mới xài.

4 kiểu tiêu tiền nhìn là biết ngay của người nghèo: Cái số 2 rất nhiều phụ nữ mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Có nhiều thẻ tích điểm

Nhiều cửa hàng dùng chiêu cấp thẻ tích điểm cho người mua, cứ bao nhiêu điểm sẽ được chiết khấu hoặc được tặng quà. Chẳng có gì sai khi chúng ta tích nhiều thẻ tích điểm ở những cửa hàng khác nhau. Nhưng nếu cứ chăm chăm vào thẻ tích điểm đó thì bạn sẽ bị rút ví lúc nào không biết.

4 kiểu tiêu tiền nhìn là biết ngay của người nghèo: Cái số 2 rất nhiều phụ nữ mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mua đồ hoặc tiêu xài những thứ đắt tiền không phù hợp với bản thân

Chúng ta có thể mua những món đồ xa xỉ mang lại niềm vui cho bản thân. Nhưng đồng nghĩa với các mục tiêu tài chính khác như mua nhà cửa, xe cộ...khó mà thực hiện được. Cứ nhìn tấm gương các triệu phú và tỷ phú tự thân mà xem. Họ sống vô cùng giản dị, thậm chí chẳng bao giờ mua hàng hiệu.

4 kiểu tiêu tiền nhìn là biết ngay của người nghèo: Cái số 2 rất nhiều phụ nữ mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Có nhiều thẻ tín dụng

Hầu hết thì chúng ta thường bị vẻ hào nhoàng bên ngoài hớp hồn, cứ thấy những lời chào đường mật khi dùng thẻ tín dụng là y như rằng quên mất rằng mình đang bị cám dỗ. Đúng là nó thuận tiện khi dùng nhưng theo các chuyên gia đó chính là thủ phạm dẫn đến tình trạng chi tiêu quá tay hay thậm chí nợ nần chồng chất do lãi suất trả chậm của thẻ tín dụng không nhỏ chút nào.

4 kiểu tiêu tiền nhìn là biết ngay của người nghèo: Cái số 2 rất nhiều phụ nữ mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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