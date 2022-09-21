4 kiểu tiêu tiền nhìn là biết ngay của người nghèo: Cái số 2 rất nhiều phụ nữ mắc phải

Con người mình có giàu có hơn nhau hay không quan trọng không chỉ ở cách kiếm tiền mà còn ở cách tiêu xài tiền như thế nào.

Có bao giờ phụ nữ vẫn nghĩ rằng tại sao người ta làm ăn ngày càng giàu có, bản thân mình đến giờ vẫn cứ nghèo mãi không?. Nguyên nhân chắc chắn là nhiều người chưa biết cách tiêu tiền. Chỉ cần vướng vào những lỗi này thôi thì bạn sẽ rơi vào cảnh tiền chưa vào túi đã bay đi hết. Không biết hoặc không nhớ mình có bao nhiêu tiền trong ví

Đã có không ít người kể rằng họ không biết hoặc không nhớ được trong ví mình có bao nhiêu tiền. Tất nhiên thì bạn cũng cần phải nhớ chính xác mình có từng đồng nhưng cũng phải nhớ được sơ sơ mình có bao nhiêu tiền trong ví. a số mọi người thường mắc sai lầm dẫn đến việc không thể tiết kiệm được tiền vì không kiểm soát được mình đã xài bao nhiêu tiền và chi tiêu vào những khoản nào. Cứ mỗi lần nhận lương xong, rút tiền bỏ vào ví là cứ xài cho đến hết, phần còn lại mới tiết kiệm. Trong khi đó với người giàu thì khác, họ học cách bỏ tiết kiệm trước rồi phần còn lại mới xài.

Ảnh minh họa: Internet Có nhiều thẻ tích điểm Nhiều cửa hàng dùng chiêu cấp thẻ tích điểm cho người mua, cứ bao nhiêu điểm sẽ được chiết khấu hoặc được tặng quà. Chẳng có gì sai khi chúng ta tích nhiều thẻ tích điểm ở những cửa hàng khác nhau. Nhưng nếu cứ chăm chăm vào thẻ tích điểm đó thì bạn sẽ bị rút ví lúc nào không biết. Ảnh minh họa: Internet Mua đồ hoặc tiêu xài những thứ đắt tiền không phù hợp với bản thân Chúng ta có thể mua những món đồ xa xỉ mang lại niềm vui cho bản thân. Nhưng đồng nghĩa với các mục tiêu tài chính khác như mua nhà cửa, xe cộ...khó mà thực hiện được. Cứ nhìn tấm gương các triệu phú và tỷ phú tự thân mà xem. Họ sống vô cùng giản dị, thậm chí chẳng bao giờ mua hàng hiệu. Ảnh minh họa: Internet Có nhiều thẻ tín dụng Hầu hết thì chúng ta thường bị vẻ hào nhoàng bên ngoài hớp hồn, cứ thấy những lời chào đường mật khi dùng thẻ tín dụng là y như rằng quên mất rằng mình đang bị cám dỗ. Đúng là nó thuận tiện khi dùng nhưng theo các chuyên gia đó chính là thủ phạm dẫn đến tình trạng chi tiêu quá tay hay thậm chí nợ nần chồng chất do lãi suất trả chậm của thẻ tín dụng không nhỏ chút nào. Ảnh minh họa: Internet

7 cách nuôi dưỡng vẻ đẹp bên trong của phụ nữ Bạn có thể dùng mỹ phẩm đắt tiền nhất, mặc trang phục hàng hiệu xa xỉ nhất, nhưng tất cả những thứ đó chỉ giúp nâng cao bề ngoài. Vẻ đẹp thực sự được đo bằng sự tốt đẹp trong nhân cách của bạn.

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