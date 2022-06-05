Nếu được quay ngược thời gian, thì bạn muốn dừng lại ở ngày nào lâu nhất?

Đời người thấm thoáng vụt bay, ngoảnh đầu nhìn lại mới hay thời gian là điều quý giá nhất. Đâu là khoảng thời gian bạn tha thiết muốn quay lại để có thể khiến mọi thứ khác đi, dù chỉ một chút?
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Dòng chảy của thời gian
Có lẽ thời gian là một thứ gì đó vô cùng nghiệt ngã. Nghiệt ngã ở chỗ nó chỉ là chuyến tàu một chiều đi mà không thể nào quay trở lại. Không một ai có thể thay đổi quá khứ và những gì đã diễn ra mãi mãi chỉ có thể ở yên trong kí ức của mỗi chúng ta.
Dù bạn là người thích hoài niệm hay không thì ai trong chúng ta cũng có những thời điểm mà bạn ước rằng mình có thể quay trở lại dù chỉ 1 lần. Quay trở lại để thêm một lần được sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc và êm dịu. Quay trở lại để đổi thay, để sống và lựa chọn khác đi. Quay trở lại để hiện tại đừng cứ hoài nhớ thương và tiếc nuối.
Nếu như được lựa chọn quay trở lại, thì bạn muốn quay trở lại năm nào nhất?
Câu hỏi này như một cú chạm vào nỗi niềm của rất nhiều người về một vùng kí ức sâu thẳm đầy tâm tư và vấn vương.
- Trước năm 2007: Phải chi lúc đó tôi sẽ bắt mẹ đi khám bệnh sớm hơn. Biết đâu bây giờ mẹ tôi vẫn ở bên cạnh. Hoặc 1999 năm mà tôi sinh ra. Bắt đầu cuộc đời lại từ đầu (Xuyến Đỗ).
- Năm 2013: Là năm mà tôi rời khỏi trường cấp 3 và đến với cuộc sống đầy khó khăn này. Thực sự những năm tháng vô lo, vô nghĩ đầy hồn nhiên khi còn học cấp 3 là điều quý giá nhất trên đời (Hải Minh).
- 12/05/2013: Mình ước có thể hiểu chuyện hơn, ước được nhìn mẹ lần cuối. Mẹ mình mất trong đêm, lúc mình còn đang say ngủ, tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng phát hiện mẹ đã đi rồi, đi mà không kịp nói một lời (Nguyễn Hà Trang).
- Năm 2015: Nhất định sẽ giảm cân, học tiếng Anh thật giỏi để không lỡ mất học bổng du học và cả cậu bạn mình thích (Nhã Trang).
- Năm 2015: Điều mình hối hận nhất là không nhìn được mặt bố lần cuối. Mình như kiểu bị mất đi một phần kí ức vậy. Có nhiều chuyện ngày một mơ hồ. Nếu có thể quay về. Mình sẽ lựa chọn khác đi. (Hằng Thanh Vũ).
- Năm 2015: Trở lại thời Hoa Dạng Niên Hoa cùng 7 chàng thanh niên năm ấy. (Ý Chan)
- Năm 2018:Là năm trọn vẹn đầu tiên mình ở bên cạnh Bangtan và cũng là năm mình học hành tử tế nhất, không bị vướng bận bất cứ chuyện gì ngoài lề khác và sống cực kì hạnh phúc. (Châu Mộc).
- Bản thân chỉ muốn quay lại năm nhất dù hiện tại là năm 3. Quay lại để nhắc nhở bản thân học thật chăm, hết khả năng của mình để không hối tiếc như bây giờ. Dù có thể học cải thiện nhưng không còn thời gian nữa (Trúc Thanh).
- Năm cỡ đâu 13, 14 tuổi. Muốn nói lời xin lỗi với niên thiếu của bản thân, cũng muốn nói rằng cậu ấy thật sự rất tốt, rất hoàn mỹ rồi. Và hãy nghĩ đến cảm giác của mình nhiều hơn. Đáng lẽ ra lúc đó mình nên dũng cảm hơn, dũng cảm dành cho bản thân sự đãi ngộ dịu dàng nhất chứ không phải là đặt nó vào bất cứ ai. (Kim Hoàng).
- Thời gian nào đó trước tháng 6 năm 2018, khoảnh khắc chỉ còn 1 tuần nữa là thi đại học mà nhận được tin bạn thân mình mất, đau lắm. Chỉ muốn quay lại một lần thôi, nếu không thể ngăn cản mày ngày hôm đó thì chí ít tao cũng biết trân trọng thời gian để đánh dấu nhiều kỉ niệm với mày hơn (Hoàng Phương Nhật).
- Còn đối với mình năm mà mình muốn quay trở lại nhất là năm 2021, một năm mà mình không bao giờ dám nghĩ đến dù chỉ 1 lần, nó vô cùng khủng kiếp đối với 1 đứa sinh viên năm nhất đại học, mới rời xa gia đình được 1 năm. Lúc đó mình muốn từ bỏ tất cả kể cả gia đình của mình để đi theo lời cám dỗ mà không biết con đường đó sẽ mất hết tất cả từ bạn bè đến người thân, mình thật sự hối hận.