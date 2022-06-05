Nếu được quay ngược thời gian, thì bạn muốn dừng lại ở ngày nào lâu nhất?

Có lẽ thời gian là một thứ gì đó vô cùng nghiệt ngã. Nghiệt ngã ở chỗ nó chỉ là chuyến tàu một chiều đi mà không thể nào quay trở lại. Không một ai có thể thay đổi quá khứ và những gì đã diễn ra mãi mãi chỉ có thể ở yên trong kí ức của mỗi chúng ta.

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Dù bạn là người thích hoài niệm hay không thì ai trong chúng ta cũng có những thời điểm mà bạn ước rằng mình có thể quay trở lại dù chỉ 1 lần. Quay trở lại để thêm một lần được sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc và êm dịu. Quay trở lại để đổi thay, để sống và lựa chọn khác đi. Quay trở lại để hiện tại đừng cứ hoài nhớ thương và tiếc nuối.

Nếu như được lựa chọn quay trở lại, thì bạn muốn quay trở lại năm nào nhất?