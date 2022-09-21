Đời người đi qua tuổi 50: Có 4 kiểu ''ân tình'' càng cho đi nhiều bao nhiêu, càng sinh ra oán hận bấy nhiêu

Tâm sự cuộc sống 21/09/2022 19:59

Đi qua nửa đời người, chắc hẳn ai cũng đã từng mệt mỏi với xã hội phức tạp với rất nhiều ɴguyên tắc ngầm mà không phải ai cũng biết.

Thứ nhất: Cha mẹ thương con nhưng không đồng đều

Chúng ta thường đánh giá người khác nhưng lại không biết nhìn nhận và đánh giá chính mình. Nhiều bậc cha mẹ khẳng định mình đối xử công bằng với các con. Nhưng thực tế thì lại không như thế.

Bố mẹ thiên vị con trai là thực trạng của nhiều gia đình hiện nay. Con trai thường được chú tâm đầu tư hơn, khi trưởng thành được bố mẹ mua nhà, mua xe cho. Trong khi đó thì con gái đi làm gửi tiền về nhà, lo cho bố mẹ chỉ được tiếng cảm ơn mà thôi.

Chính sự thiên vị này, khiến cho các mối quan hệ thêm đổ vỡ. Nếu mâu thuẫn này xuất hiện từ nhỏ thì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý.

Khi đã bước qua tuổi 50 thì bản thân nhất định hãy đối xử công bằng với con cái. Cái gì cho được phải chia đồng đều, đừng bên nặng bên nhẹ.

Đời người đi qua tuổi 50: Có 4 kiểu ''ân tình'' càng cho đi nhiều bao nhiêu, càng sinh ra oán hận bấy nhiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thứ hai: Qua tuổi 50 tránh cho người thân, bạn bè vay tiền không cẩn thận lại rước họa vào thân

Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Nhờ vào suy nghĩ tôn trọng người thân, bạn nè nên bạn sẵn sàng cho họ vay tiền. Thế nhưng lòng tốt chỉ có giá trị khi được đặt đúng người, đúng lúc.

Trên đời này không thiếu người vay tiền bạn xong là muốn trốn tránh trả lại tiền.

Gặp phải trường hợp người dây dưa mãi không trả, hẹn từ ngày nay qua tháng nọ sẽ khiến cho kinh tế gia đình bạn bị ảnh hưởng. Thế nên qua tuổi 50 bạn hãy cẩn trọng khi cho người khác vay tiền.

Đời người đi qua tuổi 50: Có 4 kiểu ''ân tình'' càng cho đi nhiều bao nhiêu, càng sinh ra oán hận bấy nhiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thứ ba: Một mình gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già

Chữ hiếu luôn được quan tâm hàng đầu. Trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ khi già không phải của riêng ai, nên bạn đừng đùn đẩy cho bất kỳ người nào.

Khi bạn ở tuổi 50 thì cha mẹ cũng đã 70, 80 tuổi. Ở độ tuổi này vẫn còn cha mẹ chính là điều hạnh phúc. Nhưng ở khía cạnh nào đó cũng chính là ''gánh nặng'' với những người không có tiền tiết kiệm khi về già.

Thế nên việc phụng dưỡng cha mẹ nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng, đừng để cha mẹ phải đau lòng.

Đời người đi qua tuổi 50: Có 4 kiểu ''ân tình'' càng cho đi nhiều bao nhiêu, càng sinh ra oán hận bấy nhiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thứ tư: Công việc càng nhiệt tình lại càng áp lực

Nhiều người dù đã qua tuổi 50 nhưng vẫn nghĩ bản thân đủ sức để làm những việc lớn lao. Thế nhưng khi tuổi đã cao bạn cố làm thì chỉ rước họa vào thân mà thôi.

Đến tuổi 50 hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi nơi làm việc, cái gì không biết thì hỏi chứ đừng cố chấp để rồi bị tụt hậu lại phía sau.

Đời người đi qua tuổi 50: Có 4 kiểu ''ân tình'' càng cho đi nhiều bao nhiêu, càng sinh ra oán hận bấy nhiêu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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