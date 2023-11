"Không có vợ này thì kiếm vợ khác", câu nói của người chồng tưởng chừng hết mực thương yêu như ngàn mũi dao cứa vào tim tôi

Mình là nhân viên văn phòng của một công ty tập đoàn may mặc trong nước ở quê. Lương cũng chỉ được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Do khi lấy chồng mang bầu và sinh bé nên mình tạm nghỉ việc ở công ty ở nhà chăm sóc con cái từ đó thu nhập trở về con số 0. Còn chồng mình thì ở nhà chăn nuôi tự do làm chung với ông bà nội, làm được bao nhiêu ông bà cầm hết nhưng đổi lại ông bà lo thức ăn, tiền điện cho cả nhà, vợ chồng mình chỉ phải lo tiền bỉm sữa thuốc men cho bé. Nhưng 16 tháng nay mình ở nhà vì gia đình chồng bảo nghỉ ở nhà do bầu khó và chăm bé sau sinh nên không làm ra đồng nào, tiền của chồng thì không có, nên dần dần càng nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa 2 vợ chồng. Không đi làm được cũng không có tiếng nói.

Dạo gần đây mình và chồng thường xuyên cãi nhau do không có tiền bỉm sữa mà mình thì thật sự rất ngại phải xin tiền, đặc biệt là xin tiền mẹ chồng, vì ở nhà lâu va chạm nhiều nên mẹ chồng và mình cũng không được gần gủi cho lắm. Vậy nên mình có đặt vấn đề với chồng là sang năm em bé lớn hơn 1 chút thì vợ chồng mình sẽ xin ra ở riêng để có thể phấn đấu làm việc, dành dụm 1 chút kinh tế cho riêng mình để lo cho con sau này. Một phần nữa là tránh những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dễ gây khó xử cho chồng mình là người ở giữa.

Ảnh minh họa

Nhưng chồng mình không đồng ý, rồi chửi mình bảo ăn bám mà không biết điều, bảo mình là giờ làm chung, bố mẹ giữ cho sau bố mẹ chết đi cũng có mang đi được đâu, vậy thử hỏi từ giờ tới sau này con cái thì sẽ như thế nào hay cứ hễ cần gì lại phải xin tiền mẹ chồng. Thế là mình cãi lại, rồi vợ chồng cãi nhau to, chồng mình bảo mình là không làm được gì thì đừng ý kiến, tất cả quyết định là phải theo chồng mình hết, mình không được cựa.

Rồi bảo mình là mình đang ở nhà anh ta, ngủ trên giường nhà anh ta, ý kiến láo nháo thì cút về nhà, anh ta không cần 1 người vợ đã ăn bám còn không biết điều như mình. Và có lẽ đỉnh điểm của sự việc lầm này là câu nói như dao cứa vào trái tim mình: "không có vợ này thì kiếm vợ khác, chỉ là đàn bà thôi mà, mày cũng có biết đẻ đâu, may mà có bác sĩ đẻ chứ không có mà chết lâu rồi, mai tao viết đơn cho mà kí rồi mà cút về nhà đi".

Ảnh minh họa

Sự hy sinh vì chồng con của một người đàn bà chết ở câu nói ấy, ngay thời điểm ấy có lẽ mình và chồng mình đã không còn gì để có thể lưu luyến nhau thêm nữa rồi.

Phải chăng mình đòi hỏi quá nhiều, muốn ra ở riêng là sai, và không biết đẻ thường mà phải đẻ mổ vì mình bị vỡ ối giữa đường là sai hay sao?