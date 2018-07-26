Đàn bà đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới hối hận vì đã sống quá hi sinh

Tâm sự gia đình 26/07/2018 14:19

Đàn bà hi sinh, gom góp tất cả cho chồng rồi cuối cùng còn lại gì ngoài những nếp nhăn? Khi chị lên bàn phẫu thuật, chịu bao nhiêu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác thì chồng lại tàn nhẫn dắt một người đàn bà khác đi du lịch.

Thanh xuân của đàn bà ngắn lắm. Tuổi trẻ và nhan sắc vốn dĩ là thứ đàn bà khó níu giữ vô cùng. Đàn bà nhiều khi nghĩ rằng, mình đã có chồng có con thì chăm chút cho bản thân chẳng cần thiết. Đàn bà dùng cả thanh xuân để hi sinh, vun vén và gọi đó là hạnh phúc. Để rồi khi đàn bà chỉ còn những nếp nhăn thì đàn ông lại chạy theo một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn.

Đàn bà đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới hối hận vì đã sống quá hi sinh - Ảnh 1
Đàn bà sống quá hi sinh rồi chỉ còn lại những nếp nhăn cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị gọi điện, bảo tôi ngày mai xin nghỉ một buổi đi bệnh viện với chị. Chị định đi một mình nhưng lại sợ. Ngày mai chị làm phẫu thuật. Tôi nghe xong bủn rủn cả người. Buổi sáng, tôi chạy xe đến nhà chị sớm. Chỉ mấy tháng không gặp, chị xanh xao, ốm yếu như tàu lá.

Chị kể mình bị một khối u trong tử cung, lành tính thôi nhưng cần phải phẫu thuật để cắt bỏ. Chị cười chua chát: “Em biết không, khi chị sắp lên bàn mổ thì chồng chị viện cớ đi công tác để dắt nhân tình đi du lịch”. Nước mắt chị trào ra: “Bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng của chị đã trở nên vô nghĩa rồi em à!”

Chơi thân bao nhiêu năm, tôi hiểu về chị hơn ai hết. Chị vốn có một công việc rất tốt nhưng sau khi sinh con chị xin nghỉ hẳn ở nhà. Tính chị cẩn thận, giao con cho ai chăm chị cũng không yên tâm. Ngày ngày chồng đi làm, chị ở nhà nội trợ, chăm hai đứa con. Bao nhiêu việc không tên phải làm, chị lúc nào cũng bận bịu, luôn tay luôn chân.

Đàn bà đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới hối hận vì đã sống quá hi sinh - Ảnh 2
Chị luôn nghĩ rằng mình có một người chồng thương yêu mình hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Chị lấy gia đình, chồng con làm mục đích sống cho mình. Ngày ngày cầu kì nấu bao nhiêu món ăn bồi bổ cho con. Buổi chiều còn tranh thủ nấu những món chồng thích. Đến nhà chị chơi, lúc nào cũng thấy nhà cửa gọn gàng, mọi thứ sạch sẽ tinh tươm. Nhiều khi chẳng có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình nhưng nhìn con khỏe mạnh, chồng vui vẻ chị đã thấy hạnh phúc.

Chồng chị là một người đàn ông hiền lành. Chị vẫn nghĩ anh thương yêu vợ con hết mực. Nhưng khi chị phát hiện ra mình bị u nang buồng trứng thì cũng là lúc biết chồng có nhân tình. Chị khóc lóc, đau khổ thì chồng chị lại tàn nhẫn bảo: “Cô nhìn lại mình đi. Đàn bà gì nhìn già nua, luộm thuộm. Tôi chán cô lắm rồi”.

Đàn bà hi sinh, gom góp tất cả cho chồng rồi cuối cùng còn lại gì ngoài những nếp nhăn? Khi chị lên bàn phẫu thuật, chịu bao nhiêu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác thì chồng lại tàn nhẫn dắt một người đàn bà khác đi du lịch. Chị đã nghĩ mình đã có tất cả, đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc nhưng tất cả cũng do chị vẽ nên mà thôi. Chồng phản bội mới nhận ra sự hi sinh của mình thật vô nghĩa.

Đàn bà đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới hối hận vì đã sống quá hi sinh - Ảnh 3
Thanh xuân ngắn ngủi, đàn bà hãy biết thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, hãy thương yêu lấy bản thân mình. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đời người gom lại chẳng có bao nhiêu niềm vui. Đừng sống quá hi sinh, đừng vắt kiệt tất cả những gì mình có để vun vén cho hai từ hạnh phúc. Đừng đợi đến lúc chồng chạy theo một người đàn bà xinh đẹp mới hối hận thì đã muộn màng!

Muốn hôn nhân hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh bạn đời với người yêu cũ

Muốn hôn nhân hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh bạn đời với người yêu cũ

Người cũ chỉ đến trong hồi ức. Còn hiện tại, những lúc mỏi mệt, đau ốm ai là mới là người mua viên thuốc, nấu cho ta chén cháo? Ai mới là người đồng hành cùng mình vượt qua những năm tháng bão giông của cuộc đời?

Xem thêm
Từ khóa:   Đàn bà hi sinh đàn ông phản bội chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 4 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm