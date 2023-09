Thanh xuân của đàn bà ngắn lắm. Tuổi trẻ và nhan sắc vốn dĩ là thứ đàn bà khó níu giữ vô cùng. Đàn bà nhiều khi nghĩ rằng, mình đã có chồng có con thì chăm chút cho bản thân chẳng cần thiết. Đàn bà dùng cả thanh xuân để hi sinh, vun vén và gọi đó là hạnh phúc. Để rồi khi đàn bà chỉ còn những nếp nhăn thì đàn ông lại chạy theo một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn.

Chị kể mình bị một khối u trong tử cung, lành tính thôi nhưng cần phải phẫu thuật để cắt bỏ. Chị cười chua chát: “Em biết không, khi chị sắp lên bàn mổ thì chồng chị viện cớ đi công tác để dắt nhân tình đi du lịch”. Nước mắt chị trào ra: “Bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng của chị đã trở nên vô nghĩa rồi em à!”

Chị luôn nghĩ rằng mình có một người chồng thương yêu mình hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Chị lấy gia đình, chồng con làm mục đích sống cho mình. Ngày ngày cầu kì nấu bao nhiêu món ăn bồi bổ cho con. Buổi chiều còn tranh thủ nấu những món chồng thích. Đến nhà chị chơi, lúc nào cũng thấy nhà cửa gọn gàng, mọi thứ sạch sẽ tinh tươm. Nhiều khi chẳng có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình nhưng nhìn con khỏe mạnh, chồng vui vẻ chị đã thấy hạnh phúc.

Chồng chị là một người đàn ông hiền lành. Chị vẫn nghĩ anh thương yêu vợ con hết mực. Nhưng khi chị phát hiện ra mình bị u nang buồng trứng thì cũng là lúc biết chồng có nhân tình. Chị khóc lóc, đau khổ thì chồng chị lại tàn nhẫn bảo: “Cô nhìn lại mình đi. Đàn bà gì nhìn già nua, luộm thuộm. Tôi chán cô lắm rồi”.

Đàn bà hi sinh, gom góp tất cả cho chồng rồi cuối cùng còn lại gì ngoài những nếp nhăn? Khi chị lên bàn phẫu thuật, chịu bao nhiêu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác thì chồng lại tàn nhẫn dắt một người đàn bà khác đi du lịch. Chị đã nghĩ mình đã có tất cả, đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc nhưng tất cả cũng do chị vẽ nên mà thôi. Chồng phản bội mới nhận ra sự hi sinh của mình thật vô nghĩa.

Thanh xuân ngắn ngủi, đàn bà hãy biết thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, hãy thương yêu lấy bản thân mình. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đời người gom lại chẳng có bao nhiêu niềm vui. Đừng sống quá hi sinh, đừng vắt kiệt tất cả những gì mình có để vun vén cho hai từ hạnh phúc. Đừng đợi đến lúc chồng chạy theo một người đàn bà xinh đẹp mới hối hận thì đã muộn màng!