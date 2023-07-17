Lao vào tình một đêm với quý bà trung niên để tìm cảm giác mới, đang đến hồi rạo rực, tôi sốc điếng khi thấy 2 người đàn ông mặt đầy sát khí tiến vào phòng ngủ

Là trai quê lên thành phố làm ăn, tôi cố gắng kiếm tiền đến bục mặt vẫn không đủ để trang trải cuộc sống. Lân la làm quen, tâm sự gan ruột, tôi được một cậu bạn bằng tuổi rỉ tai cho tôi biết cách kiếm tiền vừa nhanh, vừa an toàn đó là “giăng câu” mấy quý bà cô đơn. Bởi mấy quý bà đó giàu tiền nhưng thiếu tình nên họ thường chơi đẹp, chi đẹp nếu có được trai trẻ ngoan ngoãn, biết cách chiều chuộng họ….Hơn nữa tôi cũng lấy làm lạ với cảm giác gần gũi 1 người có kinh nghiệm.

Rồi cũng nhờ cậu bạn quen tôi kiếm được mối sộp, một quý bà to béo, lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa, mùi son phấn, ước chừng phải gần gấp đôi tuổi tôi nhưng luôn âu yếm gọi tôi là mình, xưng em ngọt xớt.

Tôi cao lớn, điển trai, lại có thêm chút văn hóa… Tôi bỏ hẳn nghề cơ khí nặng nhọc để làm trai bao , bán tình cho những người đàn bà sang trọng, giàu có nhưng cô đơn đó.

Quý bà tâm sự đã ly hôn chồng từ lâu, muốn tìm 1 người trẻ trung để hàn huyên tâm sự, cũng để giải tỏa nỗi nhớ nhung chăn gối. Bà ấy bảo sẽ cho tôi tiền bạc và đáp ứng tất cả nhu cầu mà tôi mong muốn.

Tin lời quý bà, ngỡ được kèo thơm, tôi một lòng “phục vụ” không kể ngày đêm, bù lại tôi thừa ăn, thừa tiêu đúng điệu một thiếu gia trẻ… Tưởng cuộc sống đủ đầy sung sướng đã ở trong tầm tay nào ngờ cách đây 1 tuần, tôi mới vỡ lẽ mình đã bị lừa một cú ê chề, tủi nhục mà có lẽ đến tận sau này tôi không bao giờ quên được. Đêm ấy, đang tận tình "chăm sóc" phú bà thì chồng cùng con trai của bà trở về nhà, bắt gặp tôi ở trong phòng ngủ, trên người không có lấy 1 mảnh vải che thân.

Ảnh minh họa: Internet

Ông chủ và con trai trút lên tôi trận đòn căm hận, rồi họ buộc tôi về quê ngay tối hôm đó sau khi đã thu hết tiền nong, của cải tôi có được từ nghề trai bao của mình. Quá nhục nhã và cay đắng, giờ tôi không biết phải làm sao để lấy lại mặt mũi và ngẩng cao đầu làm lại từ đầu.