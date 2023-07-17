Làm liều lên giường với trai trẻ 'tình một đêm' trước đám cưới để nếm mùi đời, nào ngờ tôi chết điếng khi gặp lại anh ta trong chính lễ cưới của mình

Tâm sự Eva 17/07/2023 03:10

Cách đây vài năm, cô gái này đã bắt gặp một người đàn ông lạ tại nhà bạn trai, và phát hiện ra đó chính là người “tình một đêm” ở quán bia club họ từng đến.

Cách đây vài năm, Phương đã có một đêm đầy nhiệt huyết với một người lạ sau khi uống rượu tại một bia club.

Thời điểm đó, Phương u mê đắm chìm người đàn ông đó nên thích ngủ với “anh chàng tình một đêm” đến mức những kỷ niệm ngày ấy khắc sâu trong tâm trí của Phương.

Làm liều lên giường với trai trẻ 'tình một đêm' trước đám cưới để nếm mùi đời, nào ngờ tôi chết điếng khi gặp lại anh ta trong chính lễ cưới của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi qua, Phương cũng đổi thay và gặp gỡ một người đàn ông khác. Họ quyết định hẹn hò, tình yêu giữa họ dần nảy nở và cả hai đã đi đến con đường kết hôn.

Cuối cùng trong ngày quyết định gặp gỡ gia đình bạn trai, khoảnh khắc từng người một chào đón Phương thì vô tình chị đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

Đó chính là người tình một đêm mà Phương đã chôn vùi trong ký ức. Người đàn ông đã gặp Phương tại bia club và “qua đêm” lại chính là 'em trai' của bạn trai hiện tại.

Phương không biết phải làm gì với sự bối rối của mình khi phải đối mặt với con người đó khi anh ta lại thành viên trong gia đình bạn trai và sắp trở thành người một nhà với Phương.

Mặc dù họ trao nhau những lời chào hỏi giả vờ như không quen biết, nhưng Phương rơi vào trạng thái lo lắng tột độ không biết liệu chàng trai đó có nhớ mình không, hay chàng trai đó sẽ nói với anh trai về chuyện của mình trước không.

Làm liều lên giường với trai trẻ 'tình một đêm' trước đám cưới để nếm mùi đời, nào ngờ tôi chết điếng khi gặp lại anh ta trong chính lễ cưới của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương chia sẻ hoàn cảnh của mình và xin lời khuyên từ cộng đồng mạng: "Tôi có nên nói với bạn trai rằng người đã từng đi chơi và qua đêm với tôi chính là em trai của bạn trai không? Tôi bối rối không biết mình nên giả vờ như không biết cho đến cùng, hay nên nói hết mọi chuyện ra trước và tìm cách giải quyết tình hình.”

Cư dân mạng khi nghe câu chuyện đã bày tỏ sự ngạc nhiên, thốt lên rằng: “Chuyện tưởng chỉ thấy trong phim mà không ngờ lại xảy ra ngoài đời thực”, “Chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nếu người em trai lên tiếng trước”, “Thật là một cú sốc lớn, tuy tôi không chắc chắn về kết quả nhưng tốt hơn nên để bạn trai biết và lựa chọn cách giải quyết.", “Bạn trai của bạn có quyền biết về chuyện này”.

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