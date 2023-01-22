Dù đã có một người bạn trai siêu giỏi, cô gái vẫn ‘ngủ’ với hai chàng trai lạ cùng một lúc, cái kết khiến mọi người hả hê

Mới đây, câu chuyện của một nữ sinh viên đại học được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã gây xôn xao dư luận.

Lời biện minh của cô gái: “Lúc đầu, tôi thực sự chỉ muốn ngủ bình thường mà thôi"

Cụ thể câu chuyện, cô A là một nữ sinh viên đang học đại học, và có bạn trai là một quân nhân. Vài ngày trước, cô đã uống rượu với các bạn cùng lớp đại học tại phòng trọ của một đàn anh.

Trong câu chuyện, nữ sinh đại học là cô A đã vô cùng hối hận sau khi uống say và ngủ với đàn anh của mình mặc dù cô đã có bạn trai.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc chơi đã đi đến hồi kết và lần lượt từng sinh viên say xỉn đã trở về nhà riêng của họ, nhưng cô A quyết định ở lại một ‘phòng tắm hơi’ ở gần đó, vì phòng trọ của cô A khá xa nơi này.

Ngay lúc đó, hai người đàn anh còn lại trong bữa tiệc đó đã đưa ra một đề xuất hấp dẫn với cô A: "Tại sao em lại đi “phòng tắm hơi” để làm gì? Dù sao thì chúng ta cũng có ba người lận mà, vậy nên hãy ngủ lại phòng trọ cùng tụi anh đi." Cô A cảm thấy lời đề nghị rất tốt, nên đã ngủ lại ở phòng trọ của đàn anh.

Câu chuyện bắt đầu từ đây, khi cô A đang đắp chăn ngủ kế hai đàn anh. Đột nhiên, hai đàn anh ôm lấy cô A, và làm những hành động đụng chạm vào người cô A. Cô A đã gạt hai người ra, và nghĩ rằng đó chắc là thói quen ngủ của họ, nhưng mức độ đụng chạm của hai tiền bối ngày càng táo bạo hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không biết có phải do say rượu hay không, nhưng cô A cũng không ghét đụng chạm của hai tiền bối, và cuối cùng cô đã “lên giường” cùng lúc với hai người đàn ông.

Cô A mấy ngày nay rất cô đơn, nên trong phút chốc cô quên mất mình đã có người yêu trong quân ngũ. Cô A đắm mình và tận hưởng bầu không khí lúc đó.

Ngày hôm sau, cô A rất hối hận và cố cho qua chuyện đó. Nhưng những ngày sau, ánh mắt bạn bè trong trường nhìn cô A rất lỳ lạ. Cô phát hiện ra, hai đàn anh đã lan truyền tin cô đã ‘ngủ’ với họ ra khắp trường.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A than thở: "Tôi thực sự rất buồn và không biết phải làm gì của". Cô nói thêm: "Có phải ngay từ đầu lúc tôi đồng ý ngủ lại là đã sai rồi phải không?"

Cư dân mạng đã chỉ trích cô A rất mạnh mẽ:

"Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bạn trai của cô."

"Bạn không biết người ta có thể sẽ lan truyền tin này à?"

"Thật nực cười khi phạm sai lầm xong rồi lấy lý do say rượu ra làm tấm khiên.”

"Chưa có bạn trai thì có đồng ý cũng không sao, nhưng đã có bạn có bồ rồi, mà dám đồng ý ngủ lại ở nhà người đàn ông khác.”

Theo Insight