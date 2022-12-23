Hạnh phúc khi nghe mình là ‘lần đầu’ của vợ, đến khi dọn dẹp nhà phụ vợ, thấy tấm ảnh trong album khiến tôi hoá đoá ngay tại chỗ

Mới đây, một câu chuyện có tựa đề 'Tôi vô tình phát hiện một sự thật bất ngờ' được đăng tải trên một cộng đồng mạng dành cho dân văn phòng.

Tôi vô tình nhìn thấy một tấm ảnh một người đàn ông xa lạ trong cuốn album của vợ tôi

Vấn đề đã phát sinh ở đây. Trong khi đang xem cuốn album của vợ, anh A đã phát hiện ra hai bức ảnh được xếp chồng lên nhau. Anh đã tách chúng ra một cách cẩn thận nhất có thể. Anh A sững sờ nhìn tấm ảnh trước mặt, đó chính là hình ảnh vợ anh A nằm trên giường với một người đàn ông nước ngoài.

Cụ thể là người chồng A đang dọn dẹp cùng vợ vào cuối tuần, anh đã vô tình tìm thấy một cuốn album cũ. Tôi và vợ đã cùng xem ảnh để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, tôi cũng lấy ra một cuốn album và nói: "Anh cũng sẽ cho em xem của anh".

Trong bức ảnh m, mặc dù cả 2 người đều không cởi hết quần áo nhưng dựa vào hoàn cảnh lúc đó, có thể thấy họ có một mối quan hệ đủ sâu sắc.

Ngày xưa khi hẹn hò với tôi, vợ đã nói với tôi rằng "Anh là người đàn ông đầu tiên của em"

Ảnh minh họa: Internet

Khi anh A hỏi về bức ảnh, vợ anh đã rất hoảng hốt. Ngay sau đó, cô giải thích: "Em là hướng dẫn viên của anh ấy trong một chuyến du lịch nước ngoài". Nhưng anh A đương nhiên là không tin lời vợ mình.

Khi hẹn hò với anh A ngày xưa, người vợ vào thời điểm đó đã khẳng định: "Em chỉ lo học nên chưa hẹn hò lần nào cả. Anh (anh A) chính là người đàn ông đầu tiên của em."

Sau khi thấy tấm ảnh đó, anh A nói rằng anh nghi mọi thứ về vợ anh

Ảnh minh họa: Internet

Anh A dường như đã phát hiện được một bí mật không nên biết. Sau chuyện đó, anh A thấy vợ mình trông khác hẳn. Anh A tâm sự: "Rốt cuộc thì lời nào của cô ấy mới là thật. Cô ấy có phải là người vợ mà tôi luôn biết hay không".

Đồng thời, anh A cho biết từ lúc đó cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng lại với vợ. Anh nói: “Mấy ngày nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên nên tôi đang rơi vào tình trạng rối trí”.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, anh A đã hỏi ý kiến ​​​​của cư dân mạng: "Làm thế nào để tôi có thể giải quyết việc này một cách khôn ngoan?"

Khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã để lại các bình luận như:

"Điều này sốc thật đấy".

"Đây không phải là một cuộc hôn nhân lừa đảo sao?"

"Tôi nghĩ đó có thể là lý do để ly hôn"

Ảnh minh họa: Internet

"Nếu bạn bỏ qua được, hãy nói chuyện thẳng thắng với vợ, còn nếu không được thì ly hôn đi".

"Vậy anh có từng lừa dối vợ không?"

Theo Insight